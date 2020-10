Muere reo en centro de detención del condado Hidalgo

Un hombre que estaba bajo custodia en el Centro de Detención del condado Hidalgo murió este sábado en un hospital de Edinburg tras sufrir una serie de convulsiones.

La Oficina del Alguacil del condado Hidalgo informó que el detenido, cuyo nombre no ha sido revelado, empezó a tener sufrir convulsiones a eso de la 1:15 a.m y murió aproximadamente a las 7:54 a.m. en el hospital Regional de Edinburg.

"Los investigadores del alguacil acudieron al hospital y no encontraron ningún signo o evidencia de lesiones compatibles con un acto sucio", indica un comunicado de prensa.

La Oficina del Alguacil indicó que unos miembros familiares reportaron que el detenido tenido historial de convulsiones no diagnosticadas y un abuso de drogas.

El hombre tenía 25 años y había sido detenido por el Departamento de Policía de Mission, por un cargo de agresión con arma mortal con agravantes.

Se le realizará una autopsia, tras orden del juez de paz Jason Pena y como protocolo regular, los Rangers de Texas del DPS liderarán la investigación.

"Nos gustaría asegurarle al público que el Centro de Detención del Condado de Hidalgo toma todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los presos alojados en nuestras instalaciones y nuestro personal, al brindar atención médica y seguir todas las pautas requeridas por la Comisión de Normas Carcelarias de Texas", agrega el comunicado.