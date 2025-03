Muere motociclista de 30 años durante choque en Brownsville

Brownsville, TX - Las muertes de motociclistas siguen aumentando en Brownsville. La última tragedia ocurrió la madrugada del domingo cuando Christian Jay Guerra, de 30 años, falleció en un accidente en la autopista 77 Norte.

Según el Departamento de Policía de Brownsville, la motocicleta de Guerra golpeó la parte trasera de una camioneta alrededor de las 2:25 a.m., resultando en su muerte de inmediato. Las autoridades han determinado que el conductor de la camioneta no tuvo la culpa y no enfrentará cargos.

Este se trata del cuarto accidente de motocicleta en las últimas semanas en el que el exceso de velocidad juega un papel fundamental.

La Oficina del Fiscal del Condado de Cameron señala que esta tragedia sirve como recordatorio de los peligros que enfrentan los motociclistas en la carretera y la responsabilidad de todos los conductores comparten para garantizar la seguridad. La Oficina del Fiscal del Condado de Cameron insta a la comunidad a conducir con precaución, mantenerse alerta, y siempre prestar ayuda llamando a los servicios de emergencia al presenciar un accidente.

"Un momento de descuido en la carretera puede conducir a una vida de consecuencias", dijo el fiscal de distrito Luis V. Sáenz. "Todos tenemos el deber de protegernos unos a otros, ya seas conductor, motociclista o peatón. Si usted es testigo de un accidente, por favor pida ayuda inmediatamente. Su rápida acción podría salvar una vida".

Recomendaciones de seguridad: