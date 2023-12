Migrantes experimentan soledad y tristeza en su primera Navidad lejos de casa

Soledad es lo que sienten algunos migrantes cuando llegan fechas tan importantes como la Navidad, no pueden estar rodeados de sus seres queridos y se encuentran en un refugio a la espera de que llegue el momento de cruzar la frontera a Estados Unidos.

En la Casa del Migrante, en Matamoros, son varias las personas que atraviesan esta situación. "Tristeza y más tristeza" dice Jhoselex Pérez, un migrante venezolano, quien extraña a Samuel, su papá; y a sus tres hijos. No compartir con la familia estos días tan especiales, es una tristeza bien grande que se siente en el corazón", añade.

Otros como Javier Pérez, migrante peruano que también se encuentra en la Casa del Migrante, prefiere intentar no pensar en lo festivo de en esta época para no lesionar su estado emocional. "Converso con mis hijas, con mi esposa, por WhatsApp. Pero trato de no pensar en eso para mantener la calma y el orden mental", afirma.

"Aquí en la casa la Navidad es algo mágico. Es algo mágico porque nos llenamos de luces de colores, nos llenamos de piñatas, nos llenamos de pinos navideños. Sin embargo, vemos un panorama distinto con los adultos, con los jóvenes. Van a pasar su primer Navidad lejos de su hogar...", explica José Elías Rodríguez, director de la Casa del Migrante.

Sin embargo, independientemente de los sentimientos, los inmigrantes se sienten agradecidos por la ayuda ofrecida en la Casa del Migrante, en Matamoros.