Migrante presuntamente resultó herido de bala en McAllen por militar de la Guardia Nacional

Una investigación que encabeza el Departamento de Seguridad Pública de Texas, (DPS, por sus siglas en inglés) se desarrolla actualmente luego de que un militar de la Guardia Nacional de Texas que participa en el Operativo Estrella Solitaria presuntamente le disparó a un migrante al oeste de McAllen.

La información sobre el migrante herido de bala por el militar fue publicada inicialmente tanto por The Texas Tribune como por el Military Times, quienes citan documentos internos del Departamento Militar de Texas obtenidos por ambas organizaciones independientes de noticias.

Tanto Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) como el DPS compartieron declaraciones escritas sobre lo ocurrido. Según el CBP, "el 16 de enero de 2023, aproximadamente a las 4:12 a.m., los agentes de la Patrulla Fronteriza de los EE.UU. asignados al Valle del Río Grande estuvieron presentes junto con la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública de Texas durante un incidente en que hubo disparos en Abram, Texas. Una persona resultó herida".

CBP añade que la agencia que dirige la investigación investigación del incidente es el DPS. "La Oficina de Responsabilidad Profesional de Aduanas y Protección Fronteriza está revisando el incidente. Se compartirá información adicional a medida que esté disponible", añade la declaración. Por su parte, el DPS se limitó a indicar que "los Texas Rangers están investigando el incidente. Como se trata de una investigación activa y en curso, no hay información adicional disponible".

En la descripción de lo ocurrido publicada por ambos medios noticiosos se indica que este el el primer incidente de este tipo del que se tiene conocimiento y que se desconoce si el migrante estaba armado. La vida de la persona herida, presuntamente no corre peligro ya que el impacto de bala fue en el hombro izquierdo. Otro aspecto importante revelado por ambos medios es que no queda claro si el militar tenía intención de disparar su arma o no.

El incidente ocurrió cuando militares supuestamente entraron a una casa de seguridad abandonada e intentaron detener a migrantes en el lugar. En ese momento se desató un forcejeo y el migrante es herido, añade el reportaje periodístico.

Hasta el momento Telemundo 40 no ha podido confirmar los detalles de cómo ocurrió el incidente.