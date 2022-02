Miedo e incertidumbre se apoderan de Melissa Lucio y ya está resignada a morir

El miedo y la incertidumbre se han apoderado de Melissa Lucio, quien está resignada a morir el próximo 27 de abril de 2022 por inyección letal. Así lo dio a conocer su familia, quienes anunciaron la última iniciativa para salvarla, una peregrinación por 12 ciudades de Texas para que el pedido de clemencia resuene en más áreas y demostrar que ella es inocente.

"Ya ella está escribiendo su obituario", explicó Sonia Valencia, hermana de Melissa. "Cómo se sentiría usted o cualquier persona sabiendo cuándo te vas a morir. Nadie sabe cuándo nos vamos a morir. Pero ella sí sabe que el 27 de abril la van a matar. Es feo, es doloroso", agrega la mujer.

Tanto la familia de Melissa como sus amigos no se han detenido en la lucha por lograr que el gobernador de Texas, Greg Abbott, conmute su sentencia a muerte. Precisamente hace poco más de una semana Abbott se encontraba en Harlingen, Texas, para una actividad política y hasta allí llegaron ellos para que escuchara su reclamo. Aunque no lo consiguieron, su portavoz indicó a Telemundo 40 en aquel momento que el Gobernador realizaría alguna expresión al respecto en los próximos días. Hasta el momento eso no ha ocurrido.

Pero esa no es la única gestión que han hecho. Antes de intentar acercarse a Abbott, recogieron 30,000 firmas y las entregaron en la oficina del fiscal del Condado Cameron, lugar donde Melissa fue hallada culpable y condenada a muerte por el fallecimiento de su hija de dos años, Mariah. La pequeña cayó por unas escaleras y dos días después perdió la vida.

En el documental The State of Texas vs. Melissa, se exponen los supuestos errores que se cometieron contra Melissa durante el proceso en su contra. Incluso, la directora del filme, Sabrina Van Tassel, dijo a Telemundo 40 que si Melissa fuera un hombre banco con dinero no estaría en el corredor de la muerte. Para ella, el juicio contra la condenada a muerte "no fue justo".

Diana Cerda, otra de las hermanas de Mesissa, saco a relucir el aspecto mas humano y noble de Melissa. "Nadie pudo testificar para ayudarla a ella. Para que vean la mujer que era, la hermana que era, a hija que era. Lo buena que era con sus hijos también", expresó la mujer.

Para John Vincent Lucio, hijo de Melissa, no cabe duda que su madre es inocente y lo dice convencido mientras exhorta a las personas a sacar de su tiempo y ver el filme que expone su caso. "Es más que un simple documental, en esa película hay evidencia que quedó fuera de los tribunales", afirma el joven.

La familia asegura que no descansará hasta demostrar que Melissa Lucio es inocente. Mientras tanto tienen planificado visitar Houston, Dallas y otras diez ciudades del estado para detener su ejecución.