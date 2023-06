Meningitis fúngica: bajo investigación 155 personas que se operaron en Matamoros

A medida que transcurren los días la meningitis fúngica o micótica, como también se le conoce, despierta la curiosidad y no es para menos luego de que hace unos días se confirmara la muerte en Texas.

Los contagios ocurrieron en pacientes que acudieron a recibir servicios en las clínicas River Side Surgical Center y a la Clínica K3, en Matamoros. Hasta el momento se sabe que al menos 221 estadounidenses enfermaron.

Pero para quienes no acudieron a estas clínicas en Matamoros entre el primero de enero y el 13 de mayo de este año, el riesgo es dramáticamente menor. "No es contagioso así como tú y yo estamos hablando. Tiene que ser inyectado en la espalda. Entonces si no ha recibido una inyección, una epidural en la frontera, en Matamoros, quizás Reynosa, su riesgo es mínimo", explicó el doctor Iván Meléndez, director de Salud Condado Hidalgo.

Por su parte, las cifras más recientes compartidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas establecen que 155 personas que recibieron algún tratamiento en las mencionadas clínicas permanecen bajo investigación. Esto significa que aunque recibieron algún servicio, no tienen síntomas.

Además, hay nueve casos sospechosos. Es decir, las personas tienen síntomas compatibles con la enfermedad pero todavía falta el resultado de alguna prueba para la confirmación especial. Los casos probables ascienden a ocho.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los síntomas de la meningitis incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, náuseas, vómitos, fotofobia ( molesta condición visual que puede generar intolerancia a la claridad, a la luz solar o artificial) y estado mental alterado.

RECOMENDACIONES DE LOS CDC