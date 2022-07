Mega Millions: Si no sabe qué hacer al ganar $1,100 millones experto ofrece sabio consejo

Son miles las personas que juegan Mega Millions con la esperanza de acertar los números del premio mayor y así ganar los $1,100 millones. Pero qué hacer si uno se lo gana. Un experto contesta esa pregunta.

En el Valle del Río Grande, en Texas, hay quien deja al azar la suerte y prefieren no seleccionar ellos los números que van a jugar. Ese es el caso de José, quien está convencido de que lo mejor es que se los de la máquina. "Si los agarra uno no, no le gana", dice. Pero otros ya tienen sus números de la suerte. Como Irma Ramírez, quien juega el 12 y el 23 por se el día en que se casó. cuando me casé.



Con el billete en la mano son miles lo que esperan llevarse el premio gordo. Por ejemplo Martha explicó que pasó

"por el freeway y lo vi y dije: 'Wow' pues tengo que ir a la tienda espectacular que venden boletos que ganas".

El premio de $1,100 millones es el tercero más grande en Estados Unidos y puede cobrarse de dos formas. Una es en un solo pago y la otra es a través de mensualidades y Eduardo Alemán, profesor de la Universidad de Houston, explica cuál de las dos es mejor. "La experiencia nos dice que la anualidad es mejor. Claro, si es posible no se lo diga a nadie. Manténgalo entre el círculo familiar más cercano posible", afirma el experto.

Dicen que la tercera es la vencida y muchos afirman que no se van a cansar hasta convertirse en millonarios.