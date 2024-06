Acción ejecutiva para cerrar la frontera es vista como inadecuada

Este martes el presidente Joe Biden anunció una serie de medidas migratorias con las que busca reducir el flujo de indocumentados y las reacciones no se hicieron esperar.

La acción ejecutiva propone cerrar los puntos migratorios cuando haya más de 2,500 arrestos al día. Según líderes locales, esta opción no es la adecuada.

“El presidente Biden prometió algo diferente para la comunidad migrante. prometió que iba a defender los derechos de las personas que viven aquí Prometió que iba a defender los derechos de las personas que vienen cruzando. Pero lo que vemos con esta póliza y otras pólizas que puso el presidente son lo contrario”, explicó Dani Marrero, subdirectora de La Unión del Pueblo Entero.

Por su parte, el juez del Condado Hidalgo, Richard Cortez, dice que posiblemente sea una táctica política. “Todo mundo que corre para una posición quiere ganar. So, obviamente tiene algo que ver con eso. Pero por eso no se debe esperar a las elecciones. Por eso lo debe de hacer como lo debe de hacer”, añadió el juez.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Esta acción entrará en vigor cuando el promedio de siete días de cruces diarios alcance los 2,500. Sin embargo, los totales diarios ya superan ese número, haciendo que la orden ejecutiva podría entrar en vigor de inmediato, permitiendo a los agentes fronterizos devolver a los migrantes a través de la frontera con México o a sus países de origen.

“Todas las personas que entran o tratan de estar en este país en busca de protecciones son regresadas. Lo vemos aquí con nuestro centro. Hay muy poca gente. Al día llegan máximo 150 personas. Es muy difícil poner un número o todos hijos de Dios o todos hijos del diablo. Todos somos seres humanos y por lo tanto hay que protegerlos, es mi manera de pensar”, opinó Norma Pimentel, directora de Caridades Católicas del Valle del Río Grande.

José Manuel Linares, migrante de Venezuela, cruzó utilizando la aplicación CBP One. “pienso que no debería de ser tan difícil, pues para los migrantes que ya quedaron. Nosotros pasamos por una situación de dar entender que salimos por un mejor futuro, que no nos la pongan tan difícil tampoco. Que se ponga una mano en el corazón y vea el rostro de las demás personas”, dijo el migrante.

La decisión del martes implica un giro radical para el presidente Biden, quien llegó al cargo atacando a Donald Trump por sus esfuerzos como presidente para restringir el asilo.

“Nosotros estamos cansados que el tema de migración se vea simplemente como un problema político. Algo que se tiene que arreglar para controlar lo que va a pasar en las casillas y cuando hacemos eso borramos la humanidad de las personas, no solamente de las que vienen cruzando, también las que vivimos aquí”, añadió Marrero.