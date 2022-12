Médico explica qué hacer ante escasez de medicamento contra fiebre y gripe en niños

La temporada de gripe llegó con fuerza este año. Pero lo que realmente preocupa es la escasez de medicamentos para controlar la fiebre en los niños y para lidiar con la situación las farmacias limitan la venta de dichas medicinas.

Ante el repunte de contagios de coronavirus, influenza y virus respiratorios, un médico del Valle del Río Grande nos explica cómo lidiar con la creciente escasez de medicamentos contra la gripe. En las últimas semanas se han registrado falta de medicamentos contra la gripe y fiebre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Según el Dr. Iván Meléndez, "por ejemplo, el famoso Tylenol, mejor conocido como el acetaminofén, viene en muchas diferentes marcas. Están definitivamente en abundancia en las farmacias y hay que entender que no necesariamente tiene que ser la marca Tylenol".

Ante la alta demanda de estos fármacos, el gobierno del presidente George Biden liberó medicinas contra la gripe de la reserva estratégica para evitar escasez por la llamada triple epidemia de virus respiratorios. Mientras tanto, personas han comenzado a recurrir a otras alternativas para aliviarse.

Meléndez también le recuerda a las personas que si no quieren adquirir las medicinas también pueden usar lo que siempre se ha usado en la historia del ser humano. Usa baños que realmente no son ni calientes ni fríos. usan toallitas, que son maneras de disminuir la fiebre, relata el médico.

Asimismo médicos advierten que consumir medicamentos vencidos pone en riesgo la salud y vida de las personas. Meléndez dice que hacer esto pueden causar efectos secundarios como náusea, vómito o diarrea. Así que si un medicamento está caducado, no lo use, tírelo. Si uno tiene medicina por un adulto, no se la dé a los niños.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que solo la influenza ha causado 150,000 hospitalizaciones. Según los médicos, la buena noticia es que la vacunas para el virus respiratorio sincitial va a estar disponible el próximo año.