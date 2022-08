McAllen restringe el uso de agua debido a disminución del líquido en represas

A raíz de que las represas Amistad y Falcon tienen menos del 25% de su capacidad de almacenaje, la Ciudad de McAllen decidió restringir el uso del agua potable a los residentes y negocios.

Actualmente la ciudad se encuentra en la etapa 2, que limita el riego del sistema de aspersión a solo dos días a la semana durante horas específicas para cada una de las seis zonas en las que se ha dividido la ciudad.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Dependiendo de la zona en la que vivan los residentes o las empresas, solo pueden regar usando un sistema de rociadores en los días designados, entre la medianoche y las 10:00 a. m. y las 6:00 p. m. y la medianoche. Un sistema de rociadores de agua es cualquier cosa que rocíe agua en el aire con el propósito de cubrir un césped, un seto o un lecho de plantas. Los residentes y negocios que violen la ordenanza y usen un sistema de rociadores fuera de sus horas y/o días designados pueden recibir multas.

Se puede usar una manguera de mano o una regadera en cualquier momento del día sin restricciones; sin embargo, la manguera debe estar en manos de los residentes. No deje la manguera desatendida. El riego por goteo también se puede utilizar sin restricciones. El riego por goteo incluye sistemas comerciales, un sistema casero o una manguera de riego por goteo.

Otros usos restringidos incluyen:

• Agua del sistema de riego que corre hacia el canal, zanja o desagüe.

• No lavar las áreas pavimentadas, incluidas las aceras, las entradas de vehículos, las áreas de estacionamiento y las canchas de tenis, excepto para evitar riesgos de incendio.

• No se permiten fuentes ornamentales sin sistema de reciclaje.

• No se pueden realizar eventos para recaudar fondos para el lavado de autos.

Los lavados de autos comerciales con sistemas de reciclaje están exentos. Se recuerda a los residentes y negocios que arreglen todas las fugas de agua y que los vehículos solo se pueden lavar en los días y horarios de riego con una cubeta de jabón y una manguera. Las piscinas se pueden llenar los días de riego de la zona designada desde la medianoche hasta las 10:00 a. m. y desde las 8:00 p.m. a la medianoche.

Las zonas en las que se divide la ciudad para los días de riego son:

Zona 1: domingo y miércoles, los límites de la ciudad al norte, en la calle 10 al este, la avenida Nolana al sur y límites de la ciudad al oeste.



Zona 2: lunes y jueves, los límites de la ciudad al norte, los límites de la ciudad al este, avenida Nolana al sur y la calle 10 al oeste.



Zona 3: martes y viernes, avenida Nolana al norte, calle 10th al este, Business 83 al sur y los límites de la ciudad al oeste.



Zona 4: miércoles y sábado, avenida Nolana al norte, límites de la ciudad al este, Business 83 al sur, calle 10 al oeste.



Zona 5: lunes y jueves, Business 83 al norte, 10th St. al este, límites de la ciudad al sur y límites de la ciudad al oeste.



Zona 6: martes y viernes, Business 83 al norte, límites de la ciudad al este al, límites de la ciudad al sur y calle 10 al oeste.