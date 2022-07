Mayoría de accidentes mortales en las carreteras son por exceso de velocidad

El aumento en los accidentes mortales en las carreteras del Valle del Río Grande es preocupante y la mayoría de ellos tienen un denominador en común.

Como explica Raúl Leal, portavoz del Departamento de Transporte de Texas,"muchas de las causas de estos choques el exceso de velocidad es el factor número uno". Por esto las autoridades de transporte de Texas están haciendo un llamado a la comunidad para que tomen medidas adicionales y eviten manejar a exceso de velocidad.

Tan solo en el 2021 en Texas ocurrieron más de 163,000 accidentes viales que produjeron más de 1,500 muertes. Esto equivale a cuatro personas muertas por día en Texas debido al exceso de velocidad.

Pero una nueva campaña de prevención busca poner fin a esto y parte de tres recomendaciones principales. En primer lugar debe abrocharse el cinturón de seguridad, tanto conductores como pasajeros.

"Muy importante, en muchos choques las personas no se amarran bien el cinturón de seguridad y es cuando saltan del vehículo y es cuando pasan las tragedias. Queremos evitar eso", afirma Leal.

En segundo lugar se debe obedecer las señales de tránsito. "No pueden pasarse una luz amarilla, que todo el mundo lo hace. No es buena idea. No es buena recomendación. Hay que evitar eso", dice el portavoz del Departamento de Transporte de Texas.

Por último, las autoridades recomiendan evitar las distracciones cuando conduzca. "Hay que evitar eso para ser mejores choferes y para mantener a nuestras familias seguras", concluye el funcionario.

Además, las autoridades recomiendan guardar distancia de los vehículos, especialmente camiones y mantenerse alerta mientras se encuentra en la carretera.