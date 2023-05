Masacre de Uvalde: un año no ha sido suficiente para sanar

Jackie Cázares tenía 9 años y recién había hecho su primera comunión cuando murió en la masacre de Uvalde, ocurrida el 24 de mayo de 2022. Aunque ya transcurrió un año, el tiempo no ha sido suficiente para sanar el corazón de sus tíos, Juanita Moya y Jessie Rizzo.

Al hablar de la pequeña ambos se emocionan. "Jackie era una niña amable. Todo el que la conocía la quería", dijo Juanita emocionada al punto de no poder expresar nada más sobre esta niña que perdió la vida en esta tragedia.

La balacera ocurrida en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, cobró la vida de 19 estudiantes y dos adultos. El atacante también murió en la masacre escolar. El joven usó un rifle para cometer los crímenes y no tenía antecedentes penales previo este incidente.

En cuanto a las investigaciones que se han desarrollado, Jessie afirma que "que no han dicho suficiente. La pelea es demasiado difícil. Es algo que uno le pregunta y le pregunta y simplemente nos sierran la puerta. Es difícil seguir adelante tratando uno de para el sufrimiento. Mientras las respuestas no llegan no puede seguir uno adelante", afirma el tío de Jackie.

En cuanto al deseo de que esta tragedia provoque un cambio en el control de armas en Texas a través de una nueva ley, el hombre explica que ha sido muy difícil. "Cada semana iban las familias decían su testimonio, los escuchaban pero no hubo ninguna acción", añade el hombre