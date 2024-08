Mamá de niños rescatados de casa en llamas en McAllen había salido con novio

El pequeño que se salvó de las llamas que consumían su casa, en McAllen, el pasado viernes clamaba por ayuda para sus hermanitos que se encontraban solos en el interior de la casa mientras la mamá había salido con el novio.

Cuando la policía llegó, el fuego amenazaban la estructura y el humo era visible desde el exterior. Mientras, el niño alertó al oficial del lugar dónde se encontraban sus hermanitos, quienes permanecían atrapados en el interior de la casa.

Aunque el policía intentó romper la ventana para liberar a los pequeños, no lo logró. Todos estos datos se desprenden de la información contenida en la declaración jurada que forma parte de la investigación realizada por la Policía de McAllen.

Este incidente ocurrió alrededor de la 1:36 am pero no fue hasta las 2:30 am que la madre de los menores llegó al lugar. La mujer, quien previamente había sido identificada como María Helena Sierra Martínez, fue arrestada por la Policía de McAllen.

Actualmente ella enfrenta cinco cargos por abandonar o poner en peligro a sus hijos. Su fianza asciende a 300 mil dólares.

Los niños fueron rescatados por los bomberos

Los niños que estaban en el interior de la casa tienen 10, 8 6 y 4 años. No fue hasta que los bomberos llegaron al lugar que los menores pudieron ser rescatados.

Tan pronto los sacaron del hogar les dieron reanimación cardiopulmonar. Posteriormente ellos fueron llevados a un hospital local para recibir tratamiento por inhalación de humo.

Posteriormente, el niño que alertó a las autoridades habló con la policía y dijo que su mamá había salido con el novio una hora antes de que iniciara el incendio y que él se había quedado a cargo de los menores.

Sin embargo, el niño se fue del lugar a cazar tlacuaches, indica la declaración jurada. El pequeño solo esperó 15 minutos y se marchó de la casa, añade el documento.

Poco después de haberse ido, el pequeño dijo que regresó y fue cuando vio el fuego. En ese momento le pidió a un vecino que llamara al 911 y alertara a las autoridades.

Así fue que se dieron por enteradas de lo ocurrido y llegaron a atender la emergencia.

Cuatro niños que se encontraban solos fueron trasladados a un hospital en condición crítica luego de que se desarrollara un incendio en su casa, localizada en el 700 de la calle nueve, en McAllen.