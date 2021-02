Madre pide investigación y justicia tras brutal golpiza a su hijo

PHARR, Texas- Un joven de 17 años de Pharr fue víctima de una brutal golpiza propinada por varios hombres y su madre exige, no tan solo justicia, sino una investigación a fondo en el departamento policial.

La madre del adolescente dijo a Noticias Telemundo 40 que el departamento de la policía no cumplió con sus funciones como autoridad, y dejó ir a los sospechosos. Por tal motivo, el jefe del departamento Andy Harvey Jr., convocó una junta con ambos para aclarar lo ocurrido.

Los hechos ocurrieron el domingo, 21 de febrero cuando la víctima estuvo involucrada en una discusión con uno de los hombres quien hizo comentarios hacia su pareja.

“Yo solo le dije que fuera respetuoso y después ellos dijeron que yo saqué un arma, pero la persona quien sacó una pistola fue uno de ellos, yo le pregunte que si me iba a disparar frente a todos. Los demás sacaron sus armas, nadie disparó, las guardaron y empezaron a golpearme, me tiraron al piso y continuaron,” relató la víctima.

El adolescente sufrió fracturas en la nariz, el pómulo, la cavidad ocular que, de acuerdo con su madre Linda Claros, le impide ver correctamente.

Mediante una publicación en redes sociales, la Sra. Claros indicó que el oficial Noriega, quien acudió al llamado, no actuó de manera correspondiente.

“El policía que vino, nada más porque mi hijo tiene 17 años, en Texas dicen que es adulto, y como yo no estaba ahí cuando pasó, me dijo que no quería oír de mí que me fuera. Le dieron muchos golpes, y para él dijo que no había evidencia, cuando claro la evidencia está aquí,” afirmó la Sra. Claros.

De acuerdo con Claros, el oficial no arrestó ni se aseguró si los sospechosos portaban o no armas, ya que, según la víctima, lo amenazaron con ellas.

Por ello, el jefe de la policía convocó una reunión con ambos en la tarde de este martes.

El jefe Harvey Jr. señaló que el departamento está llevando a cabo dos investigaciones, una para dar con el o los responsables de incidente y la segunda una investigación administrativa, esto con motivo al comportamiento del oficial Noriega.