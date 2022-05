Madre de víctima cree que no se hizo justicia con la condena de Miguel Angel Domínguez

Griselda Garza, madre de Cecilia A. Vásquez, no encuentra consuelo. Su hija murió a los 27 años durante un accidente de tránsito ocurrido en junio de 2021 y esta semana el esposo de la joven, quien enfrentaba cinco cargos, fue condenado a siete años en prisión, lo que no complace a la mujer.

"Nosotros estamos planeando buscar que se abra el caso de nuevo. Nosotros no vamos a parar. Nosotros temenos muchas evidencias y él no mostró nada y no nos dejaron ponerlas. Esto está mal", expresó Garza un día después de que se diera a conocer la sentencia impuesta a Miguel Angel Domínguez.

El hombre enfrentaba cinco cargos, uno de homicidio involuntario, dos de agresión agravada y dos de ocasionar heridas a menores a raíz del mortal accidente vehicular.

Ademas, Vásquez fue víctima de vilencia doméstica y según reportes de la Policía de Puerto Isabel recibió una amenaza de muerte en el 2011 por parte de Domínguez.

"Yo siento que no obtuve la justicia sificiente para mi hija. No voy a descansar hasta que obtenga la justicia para mi hija. Esto ocurrió justo 22 días después de que él le envió un mensaje diciéndole que la iba a matar, que la iba a quemar y eso fue lo que pasó", añadió Garza.

El accidente vehicular provocó que dos pequeñas quedaran huérfanas de madre y con el padre en prisión, cumpliendo la sentencia impuesta por la corte.

"No muchas mujeres salen de esto, de una relación como esta. Y si logran salir tienen suerte. No muchas (lo) logran. Muchas se mueren como mi hija, que era una buena mujer", expresó Garza sin poder contener el llanto y admitiendo que ella no merecía esa muerte.