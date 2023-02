Madre de Fernando Garza llama “cobarde” al asesino convicto de su hijo

La madre de Fernando Garza, quien fue asesinado en el 2019 de un disparo al rostro, tuvo la difícil tarea de asistir a la audiencia en la corte 430 del Condado Hidalgo, en la que este martes 21 de febrero Julio De León, el asesino de su hijo, fue condenado a 46 años en prisión.

Durante la audiencia, Blanca Garza catalogó como un cobarde a Julio de León, quien se declaró culpable de haber matado al joven mientras se encontraba atado. La mujer también le recriminó al hoy convicto no haber podido despedirse de su hijo, que fue secuestrado el pasado 23 de julio de 2019. Con la condena, dice no estar de acuerdo ni cree que fue justo que recibiera 46 años en la cárcel. Ella hubiese preferido que fueran más. Además, con dicha decisión judicial se siente triste y decepcionada.

La madre de Fernando no fue la única que asistió a la audiencia, ya que otros parientes del fallecido acudieron con fotos y recuerdos del occiso reclamando que se hiciera justicia. La tristeza que les embarga no es para menos debido a las circunstancias que rodearon su muerte. El joven desapareció el 23 de julio de 2019 y según documentos de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo, fue su madre quien reportó a las autoridades que él no aparecía.

Posteriormente, la policía ejecutó una orden de allanamiento en una casa en la avenida Maribel Ortiz, en Mission. Según la madre, su hijo se había hospedado en una residencia en dicha calle. Posteriormente los agentes encontraron en el lugar a Edna Rivera y a Julio César De León, quienes según documentos de la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo les habían dado a los policías nombres falsos.

En los documentos se añade que Rivera dijo que Garza y De León habían discutido. Los agentes luego se enteraron de que Garza había sido secuestrado y que De León lo había matado. Posteriormente los agentes obtuvieron una declaración de De León admitiendo haber matado a Garza.