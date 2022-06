Madre clama por justicia para hija que murió atropellada por joven presuntamente intoxicada

Leticia Cantú daría lo que fuera por volver a ver con vida a su hija, Brenda Berenice Belmonte, quien murió la madrugada del pasado domingo 29 de mayo, en McAllen, atropellada por una joven que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol.

Aunque la persona que las autoridades señalan como responsable de esta tragedia, Zorely Lizbeth Niño, de 19 años, fue detenida y enfrenta cargos, la familia de Brenda clama por justicia. La realidad es que tres niños quedaron huérfanos de madre y ahora un hombre viudo tendrá que sacarlos adelante.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Estoy sufriendo las consecuencias de alguien irresponsable y necesito justicia para mi hija", expresó Leticia a Telemundo 40. "Mi vida es poco para lo que yo pudiera dar para volver a tenerla conmigo", añade esta madre, quien no puede contener el llanto al hablar de su hija.

Brenda fue atropellada al sur de la calle 15, cerca de la concurrida zona de McAllen conocida como downtown. El impacto que recibió la lanzó un distancia de 80 pies, provocándole heridas que le causaron la muerte en un hospital horas después.

Al momento de esta tragedia, la víctima se dirigía a su casa. Ella había solicitado un Uber pero no alcanzó a subir a el. "Aún haciendo lo correcto vino una joven y la arrolló. Por su negligencia, por no tomar conciencia", denunció Leticia sobre Zorely Lizbeth Niño, de 19 años, la joven a la que se le imputa la muerte de su hija.

Niño enfrenta una fianza de $40,000 después de que fuera acusada de homicidio por intoxicación. Según la madre de Brenda, la fianza impuesta fue injusta. "Yo sé que mi hija no va a regresar nunca, pero tamoco quiero que su muerte quede impune", agrega Leticia.

"Mi indigación es por qué le venden (alcohol) a personas o a adolescentes que todavía no tienen la mayoría de edad", reclamó esta madre, quien tendrá que vivir con la dura realidad de que no volverá a compartir con su hija y sus nietos no volverán a ver a su madre.