Luis Rivera era un hombre feliz y trabajador antes de morir aplastado en la cabina de su camión

Luis Rivera Jr., el hombre de 46 años murió este martes en un accidente laboral en La Joya, es descrito por su esposa, Karina Rivera, como un hombre feliz que durante la despedida de año jugó con sus nietos y lo peor será ahora aprender a vivir sin él, cosa que no sabe cómo podrá lograrlo.

"No sé si sería el destino. No sé. Él dijo que nunca nos iba a dejar. Siempre íbamos a estar juntos. No sé si él presentía algo. Todo el tiempo (él era) un hombre feliz", comentó Karina.

Hasta el momento las autoridades no han explicado a Karina exactamente cómo ocurrió el accidente. Lo que sí se informó en un comunicado fue que el incidente ocurrió a las 5:04 am en el negocio dedicado al comercio de grava ubicado en el 2200 de la carretera Jarachinas, en La Joya.

Precisamente Luis había acudido a dicho lugar a recoger una carga de grava. Sin embargo, el camión "fue aplastado" y él falleció dentro de la cabina del vehículo, informaron las autoridades.

"Dios sabe por qué hace las cosas"

"Dios sabe por qué hace las cosas. Pero es algo que no podemos creer. Pienso que ahorita va a llegar. Que ahorita entra", expresó Karina visiblemente afectada por la muerte de su esposo y padre de sus tres hijos.

Luis tenía 16 años trabajando como camionero y viajaba a todo el país. Sin embargo, hace sólo seis meses que estaba laborando localmente. Este pasado martes salió de su casa a las 3:00 de la mañana y alrededor de las 5:00 ocurrió la tragedia.

"Cualquier persona que pasa por esto quisiera que fuera un sueño. Que él entre ahorita. Que entre y esté aquí con nosotros", dijo Karina totalmente afligida por lo sucedido.

Tan reciente como este pasado 31 de diciembre Luis estuvo festejando y jugando con sus nietos. Él era el sustento de su familia y siempre fue muy trabajador, aseguran. "(Es) bien duro pero yo sé que Dios me va a ayudar a salir adelante. Aprender a vivir sin 'él. No sé cómo le vamos a hacer", añade Karina.

Karina no alcanza a comprender por qué le sucedió esto a su marido. Sin embargo, lo que sí está segura es que él le va a hacer mucha falta.

Si alguien desea ayudar a la familia con los gastos funerarios puede comunicarse al teléfono (956) 862-9451.