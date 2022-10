Lugares de votación anticipada en el Valle del Río Grande

Las votación adelantada comenzó en Texas este lunes 24 de octubre y se extenderá hasta el viernes 4 de noviembre. Durante este periodo de votación anticipada, los votantes elegibles pueden emitir su voto en cualquier casilla de votación dentro del horario establecido. En el Condado Hidalgo puede ejercer el voto cualquier día de la semana. El horario de lunes a sábado es de 7:00 am a 7:00 pm. Los domingos el horario es de 10:00 am a 4:00 pm.

ALAMO

Sala de reuniones grande

Sgt. Fernando de la Rosa Library

416 N. Tower Rd.

Alamo, TX

ALTON

Gimnasio

Alton Recreation Center

349 Dawes Ave.

Alton, TX

DONNA

Área Principal

Amigos Del Valle

1408 Silver Ave.

Donna, TX

EDCOUCH

Sala de Reuniones

Sgt. Rodriguez Community Center

320 W. Santa Rosa Ave.

Edcouch, TX

EDINBURG

STAC Lounge

(Salón STAC)

UTRGV

1201 W. University Dr.

Edinburg, TX

EDINBURG

Main early voting location

(LUGAR PRINCIPAL DE VOTACIÓN ANTICIPADA)

Annex Room

Elections Annex Building

317 N. Closner Blvd. “Rear”

Edinburg, TX

EDINBURG

Conference Room

(Sala de Conferencia)

San Carlos

Endowment Center

107 Sunflower Rd.

Edinburg, TX

ELSA

Court Chambers

(Corte)

Elsa Municipal Court

216 E. 4th St.

Elsa, TX

GRANJENO

Conference Room

(Sala de Conferencia)

Granjeno City Hall

6603 S. FM 494

Granjeno, TX

HIDALGO

Commissioners Chambers

(Sala de Comisionados)

Hidalgo City Hall

704 Ramon Ayala Dr.

Hidalgo, TX

LA JOYA

Gymnasium

(Gimnasio)

La Joya Youth Center

604 Salomon Chapa Dr.

La Joya, TX

LA VILLA

Classroom

(Sala de Clase)

Multi-Purpose Building

500 E. 9th St.

La Villa, TX

MCALLEN

Gymnasium

(Gimnasio)

Boys and Girls Club

Roney Center

4501 N. 34th St.

McAllen, TX

MCALLEN

Main Entrance

(Entrada Principal)

Fireman’s Pumphouse

201 N. 1st St.

McAllen, TX

MCALLEN

Exercise Room

(Sala de Ejercicio)

Lark Community

Center

2601 Lark Ave.

McAllen, TX

MCALLEN

Exercise Room

(Sala de Ejercicio)

Palm View

Community Center

3401 Jordan Ave.

McAllen, TX

MCALLEN

Lobby

(Vestíbulo)

STC Cooper Center

3200 Pecan Blvd.

McAllen, TX

MCALLEN

Cafeteria (Cafetería)

STC Nursing Campus

Building B

1901 S. McColl Rd.

McAllen, TX

MERCEDES

Main Entrance

(Entrada Principal)

Mercedes Civic Center

520 E. 2nd St.,

Mercedes, TX

MISSION

Gymnasium

(Gimnasio)

Bannworth Gym

1822 N. Shary Rd.,

Mission, TX

MISSION

Back Gymnasium

(Gimnasio Atrás)

Mission Parks

and Recreation

721 Bryan Rd.

Mission, TX

MONTE ALTO

Gymnasium

(Gimnasio)

Monte Alto

Elementary School

25149 1st St.

Monte Alto, TX

PALMVIEW

Back Entrance

(Entrada Trasera)

Pct. 3 “The Mansion”

2401 W. Moorefield Rd.

Palmview, TX

PHARR

Small Hall

(Salón Pequeño)

José Pepe Salinas

Center

1011 West Kelly Ave.

Pharr, TX

PHARR

Conference Room

(Sala de Conferencias)

Development and

Research Center

850 W. Dicker Rd.

Pharr, TX

PHARR

North Entrance

(Entrada Norte)

Valley View ISD Staff

Development Center

9701 S. Jackson Rd.

Pharr, TX

PROGRESO

Main Entrance

(Área Principal)

Progreso Family

Community Center

510 FM 1015

Weslaco, TX

SAN JUAN

Multi-Purpose Room

(Salón Multiuso)

San Juan Memorial

Library

1010 S. Standard Ave.

San Juan, TX

SULLIVAN CITY

Lobby

(Sala de Espera)

Sullivan City

WIC Clinic

371 W. Expy. 83

Sullivan City, TX

WESLACO

Conference Room A & B

(Sala de Conferencias

A y B)

Business Visitor

and Event Center

275 S. Kansas

Weslaco, TX

Para más información sobre las elecciones en el Condado Hidalgo puede visitar el sitio web en

www.hidalgocounty.us/elections o llamar al (956) 318-2570.)

Condado Cameron

El horario de votación en el Condado Cameron es el siguiente: del lunes 24 de octubre al viernes 28 de octubre el horario para votar es de 9:00 am a 7:00 pm. Mientras que el sábado 29 de octubre el horario es de 8:00 am a 8:00 pm. El domingo 30 de octubre la votación es de 10:00 am a 5:00 pm. Del lunes 31 de octubre al al viernes 4 de noviembre el horario es de 8:00 am a 8:00 pm. Si tiene alguna duda puede visitar la página oficial de elecciones del Condado Cameron en https://www.cameroncountytx.gov/elections/

BROWNSVILLE

Main Early Voting Place

Cameron County Courthouse

Judicial Complex

954 E. Harrison St.

Brownsville, Tx

Brownsville

Public Library

2600 Central Blvd.

Brownsville, Tx

Brownsville

BISD Administrative Bldg

1900 E. Price Rd

Brownsville, Tx



Brownsville

Southmost Public Library

4320 Southmost Rd

Brownsville, Texas

Brownsville

Cameron Park Community Center

2100 Gregory Ave

Brownsville, Tx

Harlingen County

Annex Bldg.

3302 Wilson Rd

Harlingen, Tx

San Benito

Community Bldg.

210 E. Heywood St.

San Benito, Tx

Port Isabel

City Hall

305 E. Maxan St.

Port Isabel, Tx

LA FERIA

American Legion Hall

219 E. Commercial Ave

La Feria, Tx

Los Fresnos

Community Center

204 N. Brazil St

Los Fresnos, Tx



BROWNSVILLE

New Horizon

Medical Center

191 E. Price Rd.

Brownsville, Tx

HARLINGEN

Cultural Arts Center

576 "76" Dr.

Harlingen, Tx

RIO HONDO

Municipal Center

121 N. Arroyo Blvd

Rio Hondo, Tx

SANTA ROSA

Maria Luisa Ruiz Guerra

County Annex Bldg.

116 Santa Vista Ave.

Santa Rosa, Tx

BROWNSVILLE

UTRGV

Interdisciplinary Academic Bldg (BNAB)

1 West University Blvd

Brownsville, Tx

LOS INDIOS

Community Center

309 Heywood St

Los Indios, Tx

RANCHO VIEJO

Town of Rancho Viejo

City Hall

3301 Carmen Ave

Rancho Viejo, Tx

BROWNSVILLE

Bob Clark

Social Service Center

9901 California Rd.

Brownsville, Tx

SANTA MARIA

Santa Maria ISD

Administrative Bldg.

Board Room

11119 Military Hwy 281

Santa Maria, Tx

ISLA DEL PADRE SUR

South Padre Island Community Center

4501 Padre Blvd

South Padre Island, Tx

HARLINGEN

Harlingen City Hall

Town Hall Meeting Room

118 E. Tyler Ave

Harlingen, Tx

SAN BENITO

San Ignacio de Loyola

Iglesia Catolica

Parish Hall

24380 W US Highway 281

San Benito, Tx

LAGUNA VISTA

City Hall

122 Fernández St

Laguna Vista, Tx