López Obrador afirma que en Texas se fomenta odio al inmigrante

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles que en Texas se fomenta el odio al inmigrante y que la motivación de esto es ganar votos.

Las expresiones del político mexicano fueron su reacción a las denuncias realizadas por un agente del Departamento de Seguridad Pública (DPS, por sus sigla en inglés) en las que se asegura que se empuja a los inmigrantes al río Grande para que regresen a México y que se les niega agua.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

"Sí es posible de que no se le dé agua a migrantes y que incluso se les persiga. Se llegó en un tiempo a cazar a migrantes. Tremendo, porque fomentaron ese odio al migrante. Que es lo que siguen haciendo. Por eso lo de las boyas esas, naranjas y alambradas con navajas", añadió el experimentado político.

"Sin embargo, no deja de ser propaganda, publicidad. Porque es una franja muy pequeña. Es para tomarse la foto y para sacar votos o pretender sacar votos. Porque también, yo creo que ya no les funciona eso. La gente de Texas no ve bien eso. Puede ser que antes pensaran de otra manera, pero todo cambia. Todo cambia pero los políticos siguen con lo mismo", dijo pausadamente durante La Mañanera, su conferencia de prensa diaria.

La polémica información revelada por el oficial del DPS forma parte de una comunicación electrónica a la que Telemundo 40 tuvo acceso y en la que se argumenta que las órdenes de empujar a inmigrantes fueron de los superiores del agente. Este incidente ya motivó una investigación estatal por parte del DPS de Texas al igual que ha causado indignación en sectores que velan por el bienestar de los inmigrantes.

"Los políticos conservadores en Estados Unidos siguen utilizando esa estrategia antinmigrante porque piensan que así van a obtener votos. Nosotros vamos a seguir denunciando a todos esos políticos antinmigrantes, antimexicanos. El Gobernador de Texas, que es el que promueve esas acciones. Porque incluso hasta senadores republicanos de Texas ya se han moderado", añadió.

En cuanto a la posibilidad de reunirse con el gobernador de Texas, Greg Abbott, el Presidente lo descartó. Sin embargo, afirmó que seguirán defendiendo a los paisanos y a los inmigrantes en general.