La interpretación de México al arresto en EEUU de la esposa de “El Chapo” Guzmán

MÉXICO - El presidente mexicano indicó que la aprehensión de Emma Coronel es un asunto que compete a Estados Unidos.

Pero sugirió que tal vez obedece a que buscan datos sobre la entrega de los supuestos sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado y preso también en Estados Unidos.

"Quieren tener más información de cómo se daba la relación, cómo se llevaba a cabo el contubernio", consideró Andrés Manuel López Obrador.

El experto en temas de narcotráfico José Gil Olmos coincide en que con esta captura, el gobierno del vecino país del norte busca enriquecer sus pesquisas, aunque Emma Coronel, indica, no sea la enorme criminal que presentan.

"Es un personaje clave para entender cómo es que "El Chapo" Guzmán sigue teniendo una incidencia a través de sus hijos", señala Gil Olmos.

Jesús Esquivel entrevistó hace dos años a la exreina de belleza para su libro "El juicio: crónica de la caída del Chapo" y entonces le preguntó ¿si tenía temor de que la pudieran detener? Y ella respondió: "miedo de estar en la cárcel no, porque yo no he cometido ningún delito. Yo ya estaría presa aquí o allá si tuvieran pruebas".

Fue detenida en Estados Unidos, acusada de conspirar para ingresar drogas a este país.

"Creo que el gobierno de Estados Unidos le estaba preparando a Emma un expediente criminal desde que se llevaban a cabo las audiencias del caso de su marido", dice Esquivel, experto en narcotráfico.

Por su parte, el gobierno mexicano permanece atento a la forma en que se desarrolla este proceso.

Hasta el momento no existe en la Fiscalía mexicana ningún expediente abierto en contra de la madre de las gemelas del exlíder del Cártel de Sinaloa, por lo que aquí está libre de toda culpa.

Y en Sinaloa, cuna de la organización con la que se le vincula, no pueden creer que ahora esté presa y sin derecho a fianza.

"Según ellos no se equivocan nunca, siempre culpan a alguien cuando tienen razón y las pruebas hay que esperar", dice Jesús López, habitante de Sinaloa.

En tanto, otra vez las autoridades estadounidenses sacudieron al mundo del narcotráfico en México.