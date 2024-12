Acusación contra hombre por mortal choque afirma fue hallado con polvo blanco bajo la nariz

Julio Aníbal Poveda López, de 32 años, enfrenta un cargo por homicidio por intoxicación y dos por agresión con un vehículo estando intoxicado por un mortal accidente de tránsito ocurrido el pasado 24 de noviembre en la intersección de FM 2812 y Vista Bonita Drive, fuera de los límites de Edinburg, en el Condado de Hidalgo.

La fianza contra Poveda López asciende a un millón de dólares por el primer cargo y 250 mil dólares por cada uno de los otros dos cargos. Al hombre se le imputa conducir una SUV Hyundai en contra del tránsito e impactar a un Honda Accord donde viajaba un hombre y una mujer que murió debido a las heridas recibidas.

La fémina que falleció fue identificada como Itzel Rodríguez Lima. Tanto ella como el conductor quedaron atrapados dentro del vehículo Honda severamente heridos.

Luego del choque Rodríguez Lima fue trasladada al Doctors Hospital at Renassance, donde murió a las 5:20 AM. El conductor del Honda donde ella viajaba fue identificado como Eliseo Flores III, quien al momento del accidente se encontraba confundido y no entendía qué había ocurrido.

Flores sufrió múltiples heridas internas y laceraciones en el rostro.

Según la acusación criminal contra Poveda López, al momento del impacto él se encontraba intoxicado y conducía en contra del tránsito.

Además, en el documento legal se asegura que cuando la policía llegó al lugar de la tragedia, Poveda López tenía un poco de sangre en su rostro y manos al igual que residuos de un polvo blanco debajo de su nariz. El hombre hablaba con dificultad, se indicó.

Un accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo, 24 de noviembre de 2024, cobró la vida de una persona y dejó a otras tres con heridas de diversa gravedad.