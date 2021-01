Juez: no hay vacunas contra COVID-19 disponibles en el condado Starr

El juez del condado Starr, Eloy Vera, publicó a través de su página de Facebook en la tarde de este miércoles que, en estos momentos, no hay vacunas disponibles contra el COVID-19.

"Actualmente, no hay vacunas disponibles. El Dr. Falcón y yo estamos trabajando con el estado para solicitar una distribución masiva, pero todavía no hemos recibido aprobación. Les dejaré saber tan pronto tengamos las vacunas para que puedas comunicarte con tus proveedores. Nuevamente, en este momento, no hay vacunas disponibles en el condado Starr," leyó el mensaje del juez Vera.

De acuerdo con información del Departamento de Servicios de Salud de Texas (DSHS, por sus siglas en inglés), hasta la fecha se han vacunado a 1,191 personas en el condado Starr.

Una vez haya vacunas disponibles, estas son las ubicaciones de los proveedores a nivel local: