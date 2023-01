Joven es arrestada al intentar cruzar puente internacional con niños indocumentados

HIDALGO, Texas.- Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU arrestaron a una mujer en el Puente Internacional de Hidalgo durante un supuesto intento de tráfico humano de tres menores indocumentados a través del Puente Internacional de Hidalgo.

El incidente ocurrió el 29 de enero cuando los oficiales de CBP asignados al Puente Internacional Hidalgo encontraron a una mujer ciudadana estadounidense de 22 años acompañada de tres niños que viajaban de México a EEUU. La mujer presentó a uno de ellos como su hijo y los otros dos como primos. Además, mostró los certificados de nacimiento de Ohio en los Estados Unidos para los tres. Durante el examen, los oficiales de CBP encontraron que los certificados de nacimiento no pertenecían a los menores, no eran ciudadanos estadounidenses y no poseían documentos de entrada válidos.

La mujer fue arrestada por presunta violación de la Ley de Inmigración de EEUU. Los tres ciudadanos mexicanos menores fueron procesados ​​como indocumentados no acompañados y entregados a la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

“Nuestros oficiales de CBP frustraron este supuesto intento de contrabando gracias a su experiencia y excelentes habilidades para entrevistar”, dijo Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas.