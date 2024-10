Joven es acusada de conducir ebria luego de chocar una patrulla de la Policía de McAllen

Emily Ann Robles, 20 años y residente de Alamo, fue arrestada este pasado domingo y acusada de conducir en estado de ebriedad luego de que chocara contra una patrulla de la Policía de McAllen.

Robles fue trasladada a la cárcel del Condado Hidalgo y enfrenta una fianza de 2 mil dólares.

El incidente por el que esta joven se encuentra en serios problemas ocurrió alrededor de las 5:30 AM. A esa hora los policías se encontraban en la autopista Interestatal 2, en McAllen, ayudan a controlar el tráfico debido a otro choque ocurrido en la autopista, al este de la cuadra cuadra 1,000.

Previo a que los chocaran, los agentes de McAllen colocaron los vehículos policiales marcados, con luces de emergencia encendidas, a lo largo de la cuadra 1000 de la carretera interestatal 2. Esto para bloquear ciertos carriles.

Poco después de las 6:00 AM, una camioneta Ford negra no disminuyó la velocidad y golpeó la parte trasera de la patrulla de la Policía de McAllen que no estaba ocupada. Esta colisión ocurrió dentro de los límites jurisdiccionales de la ciudad de McAllen.

La conductora de la camioneta Ford fue examinada en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital local por lesiones que no ponen en peligro su vida.

