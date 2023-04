Joven confiesa que apuñaló a sus padres, la mamá murió y el papá está hospitalizado

Dallas Scott Gilbert, de 18 años, fue detenido luego de que presuntamente apuñaló a sus padres, ocasionándole la muerte a su madre la noche de este martes 18 de abril en una residencia ubicada en el 2100 de la carretera Stuart Place, en Primera, Texas, informó el jefe de la Policía de Primera, Manuel Treviño.

El lamentable incidente ocurrió alrededor de las 11:30 pm y las autoridades fueron advertidas de lo que sucedía a través de una llamada al 911 que realizó el padre del detenido. Cuando los policías ingresaron al hogar encontraron a la mujer que fue identificada como Angela Watt Gilbert, de 47 años, ensangrentada en el piso de sala. También vieron a un hombre que tenía a otro más joven inmovilizado en el suelo.

El esposo de la víctima mortal y padre de Dallas, fue identificado como Gary Scott Gilbert, de 55 años, quien permanece hospìtalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital local por las heridas recibidas. El fue apuñalado varias veces en el estómago y el costado.

Según el jefe de la Policía de Primera, el joven confesó todo lo ocurrido y no se encontraba bajo los efectos de alguna droga, alcohol o medicamento cuando presuntamente apuñaló a sus papás. Aunque no hay una razón específica que motivara al joven a actuar, Treviño dijo que el joven expresó que fue debido a un momento de ira, pero no tiene una explicación de por qué lo hizo.

"Desafortunadamente este es un incidente en el que tenemos a una familia, no solo preparándose para un funeral, pero tienes a un miembro de la familia en el hospital y otro que podría ir a prisión de por vida", expresó Treviño durante la conferencia de prensa que ofreció para dar detalles de este crimen.

Angela, según la policía, luchó por su vida ya que presenta heridas en sus manos. En cuanto a su hijo, la policía indicó que tenía récord criminal por una ofensa menor relacionada a posesión de drogas. Previo a este incidente, en el hogar de la familia solamente se había reportado un incidente verbal en el 2022, pero nada de importancia.

En el hogar únicamente vivían los padres y el joven detenido, aunque él tiene dos hermanastras. otros familiares que no residen en el área del Valle del Río Grande, ya fueron notificados y viajaron para atender la situación.

Dallas enfrentará este jueves 20 de abril en la mañana un cargo de homicidio en primer grado y otro de agresión agravada en la Cárcel de Carrizales Ruckers.