Joven “abusada sexualmente por su papá” encuentra en las palabras vía para la sanación

La vida ahora le sonríe a Aryam Chanell Hernández, una estudiante de Brownsville, gracias a que a través de un concurso nacional que busca parar la violencia en los niños pudo expresar a través de la escritura que "sufrió abuso sexual por parte de su papá". Las palabras sirvieron para que pudiera sanar y ve su futuro de forma brillante.

Con una sonrisa en su rostro y jugando con sus mascota, así es como vive Aryam, pero antes no era así. Su madre notó el cambio hasta que un día no aguanto más. "De repente me dijo: 'Mami, tengo algo que decirte. Yo sé que ya piensas divorciarte de mi papá, pero yo tengo algo que decirte porque yo no quiero que lo vayas a ver'. Ok. ¿Qué te está pasando Aryam? Me dice: 'Es que él a mí me ha lastimado. Él ha estado sexualmente abusando de mí por tres años consecutivos'", explicó Mayra Hernández, madre de niña que sufrió acoso.

Fue una pesadilla de la cual no veía una salida. "Se sentía como si todos los días estuvieran nublados. Sentí que estaba atrapada en un agujero del que no podía salir y no tenía a quién recurrir. Pero un día decidí contárselo a mi mamá", dijo Aryam. Saber lo que estaba sucediendo fue muy doloroso para Mayra, quien realizó que eso venía sucediendo desde que la menor tenía 11 años.

A partir de ese momento las cosas fueron cambiando para Aryam gracias a terapias y a un programa donde por medio de la escritura pudo liberarse. Incluso tuvo la valentía de participar en un concurso nacional que busca poner un alto a la violencia. La joven fue seleccionado entre más de 1,200 estudiantes para contar su caso en Washington DC. "Ahora, me siento mejor y veo mi futuro más brillante. El programa me ayudo mucho. Es una experiencia increíble donde formas tantos lazos y obtienes tanta gente que simplemente te entiende", afirma Aryam sobre dicha experiencia en la capital federal

"Comparten su historia con otros niños que probablemente están pasando por lo mismo. Y ese es el primer paso, escribiendo se están desahogando", explica Eva Pérez, directora comunidades en las escuelas sobre el concurso nacional de escritura.

Ahora Aryam quiere animar a otros niños a que han atravesado situaciones de violencia a que no se queden callados.

"Mi mensaje para todos los que están pasando algo así, es que aunque sea difícil cuéntale a tus padres o escríbelo porque no puedes guardarlo adentro para siempre", relata Aryam.

"Es muy importante que conozcan bien a sus hijos y que al momento que vean algo que no es nada que ver con ellos, es porque algo está pasando", afirma Mayra. Así como Aryam, otros niños pueden encontrar ayudar de consejeros o con su maestros preguntando por el programa comunidades en las escuelas.

Mujeres Unidas hace un llamado a los padres de familia para evitar abusos sexuales y señales que ayudan a reconocerlo.