Niña perdió piernas al caer de La Bestia pero no su alegría y fortaleza

Miles de inmigrantes emprenden cada año un peligroso viaje en el tren conocido como La Bestia y ocurren tragedias como la sucedida a Jocelyn Franco Daza, de seis años.

La pequeña resbaló y quedó atrapada en las vías del tren, lo que provocó que perdiera ambas piernas. A pesar de lo vivido, es increíble la fortaleza y alegría que caracterizan a esta niña, quien extraña la comida de su natal Risaralda, en Colombia.

Esto ocurrió el 27 de diciembre de 2023 en Querétaro, México. La niña iba aferrada a su padre, Antonio Franco, quien admite que ese día tenía el corazón acelerado porque tenía miedo por la menor.

“La niña estaba a la mitad de los vagones ya y en ese momento el tren arrancó. Entonces del estruendo la niña cayó. Yo me alcancé a tirar de la mitad de las escaleras para intentar socorrerla pero el tren la estaba halando”, explica Antonio.

En medio del pánico y desesperación, lo único que Antonio pudo hacer fue permanecer al lado de su hija.

“A mí me tocó esperar que el tren pasara todo porque la niña quedó a mitad de los dos rieles. Me tocó esperar con la niña agachadito, dándole instrucción a la niña que no levantara la cabeza porque hubiera sido más drástico”, recuerda el padre.

A Jocelyn los médicos en Querétaro tuvieron que amputarle sus piernitas ya que las heridas fueron graves. “El tren le fracturó una, le mochó una en el acto y la otra sí le quedó fracturada en varias partes”, relata Antonio.

Durante la recuperación de la menor, los padres de Jocelyn permanecieron casi un año entero en México.

Antonio, su esposa y cuatro hijos, se refugiaron en Caridades Católicas, en McAllen, hasta lograr recaudar el dinero suficiente para viajar hasta Tennessee.

“Venimos a trabajar y a ganárnosla para poder brindarle unas prótesis buenas a esta muñeca hermosa”, dice Norelbis Daza, madre de Jocelyn.

Aferrados a su fe, la familia Franco espera seguir adelante y poderle dar una mejor vida a sus hijos.

Si usted desea apoyar a la familia Franco con algún donativo puede llamar a Caridades Católicas en McAllen al 956-702-4088 y preguntar por Michelle Núñez.