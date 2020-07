Jefe de policía de San Juan responde a su suspensión

SAN JUAN- El jefe de la policía de San Juan, Juan González, fue recientemente puesto bajo suspensión administrativa.

A través de una declaración por escrito, González expresó lo siguiente:

"He trabajado para la ciudad por más de 10 años. En todos los años como jefe de policía, no he tenido acciones disciplinarias en mi contra, ni tan siquiera una consulta verbal. Yo tomo mi trabajo con mucha seriedad y doy mi 110% todos los días. Mi asistencia, mi desempeño y mi conducta han sido ejemplares. He sido un policía de carrera que subió de rango en Pharr PD a través del proceso de servicio civil y luego fui contratado en San Juan PD. Siempre he cuidado a los oficiales en y fuera de turno. Mi ética de trabajo habla por sí mismo. He construido a San Juan PD para convertirse en una de las mejores agencias en el sur de Texas y he forjado numerosas asociaciones con autoridades locales, estatales y federales que han ayudado a nuestra ciudad a construir un nuevo departamento de policía con fondos de decomisos de activos y también he comprado el 95% de nuestra flota con fondos de decomiso de activos. Aprecio todas las llamadas de apoyo que he recibido de muchos líderes de agencias de orden público, residentes de San Juan y de mis oficiales y personal. Respeto el proceso de este asunto de personal. Gracias."

Noticias Telemundo 40 se comunicó con la ciudad de San Juan sobre los motivos de su suspensión y para un comentario, lo cual aún se espera una respuesta.