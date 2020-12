MERCEDES, Texas- El jefe de la policía de Mercedes, Dagoberto Chávez, informó públicamente su renuncia al puesto este jueves.

Conforme a un comunicado emitido por el asistente al gerente de la ciudad de Mercedes, Sergio Zavala, Chávez presentó su carta de renuncia en la tarde del miércoles.

La Oficina del Jefe de la Policía de Mercedes indicó mediante una publicación en la página de Facebook del departamento policíaco que Chávez ha dedido "aventurarse a una nueva dirección" tras dedicar 25 años en la profesión como oficial de la ley.

A continuación, compartimos la declaración emitida por Chávez:

"Quiero informarle a los ciudadanos de Mercedes que ha sido mi honor de haber servido como su jefe de policía. Fui inicialmente contratado para servir como asistente al gerente de la ciudad para apoyar en la supervisión de los departamentos de seguridad pública cuando el exadministrador dimitió de su cargo. He trabajado largas horas, pero nunca me arrepentí de la decisión.

He hecho muy buenos amigos en esta ciudad y he creado lazos fuertes dentro del departamento. Con más de 25 años dedicados a esta profesión, he decidido aventurarme a una nueva direcció. Esta decisión fue una que había contemplado por algún tiempo, pero fue una en mi mejor interés. No fue una decisión que tomé a la ligera, pero fue una necesaria mientras trabajo en mis planes a futuro. Deseo la mejor de la suerte a todos los oficiales de la policía de Mercedes en su carrera y rezo que se mantengan seguros."

Mientras tanto, José Macías, quien funge como jefe asistente de la policía de Mercedes, asumirá el cargo como jefe interino del departamento hasta que la plaza sea llenada.