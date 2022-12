Inminente llegada de masa de aire polar al Valle del Río Grande

La entrada en vigor de advertencias de heladas fuertes y viento helado para varios condados del Valle del Río Grande hacen inminente que se comiencen a sentir los efectos de la masa de aire polar sobre el Valle del Río Grande.

Al momento existe aviso de congelación en efecto desde las 3:00 am hasta el mediodía del viernes. Esto afecta a los condados Zapata, Jim Hogg, Brooks y Kenedy. Las heladas tienen la capacidad de matar cultivos,

vegetación sensible y posiblemente dañar las tubería que esté a la intemperie. Además, advertencias de congelación fuerte se esperan para el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana y posiblemente nuevamente el sábado por la noche hasta el domingo por la mañana.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Para empeorar la situación, también está vigente un aviso por baja sensación térmica desde la medianoche del jueves hasta el mediodía del viernes ya que se esperan temperaturas peligrosamente frías. Es importante recordar que la posibilidad de sufrir hipotermia es real si no se protege adecuadamente.

Esta masa de aire polar que se aproxima al Valle del Río Grande provocará temperaturas sumamente bajas, al punto de que esta sería la Navidad más fría desde 1989, cuando el termómetro registró 16 grados Fahrenheit.

Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología de Brownsville ha destacado que las condiciones atmosféricas no serán exactamente iguales para todos en el Valle de Texas. Sin embargo, nadie se salvará de experimentar temperaturas bien frías. Teniendo esto en cuenta, no se olvide de las mascotas que duermen en el exterior ni de las plantas. Igualmente tome medidas para que las tuberías de su casa no se congelen.

Lo único que por el momento parecen buenas noticias es que la posibilidad de lluvia durante este fenómeno atmosférico es sumamente baja debido a las condiciones climatológicas que se espera reinen entre el jueves y viernes en el Valle del Río Grande. Sin embargo, para la zona costera pudiera caer algo de precipitación. En cuanto a las condiciones en el mar, se advierte que estarán sumamente peligrosas. Así que descarte navegar en una embarcación pequeña o entrar al mar.

Según el Servicio Nacional de Meteorología, para el jueves en la noche podrían registrarse interrupciones en el servicio de energía eléctrica provocados los fuertes vientos que se esperan se sientan en la región. Esto podría extenderse hasta el viernes en la tarde.