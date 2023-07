Inmigrantes se aferran a la fe pero quieren saber por qué los atropellaron

Han transcurrido poco más de dos meses desde el 7 de mayo, cuando murieron atropelladas 8 personas frente al refugio Ozanam, en Brownsville. Hoy, tres de los sobrevivientes comparten lo que vivieron aquel día y sobre todo dicen que desearían preguntarle a George Álvarez por qué, qué lo motivó.

Ese día Álvarez se saltó un semáforo en rojo, perdió el control de su automóvil y cuando se aproximaba a la parada de autobuses frente al albergue Ozanam, impactó a un grupo de inmigrantes que se encontraba en el lugar. Esta tragedia fue noticia internacional. Actualmente este hombre continúa encarcelado con una fianza de $3.6 millones por ocho cargos de homicidio imprudencial y 10 cargos de agresión agravada con un arma mortal.

Los sobrevivientes que comparten sus vivencias son Murra, Gabriel y José Luis. Aunque afirman que su fe los sostiene, confiesan estar consternados por lo ocurrido aquel día, cuando 10 personas resultaron heridas.

A José Luis el carro lo impactó en los pies con el parachoque. "A mí nunca me llegó a pisar. Eso siempre lo he dicho yo. Si yo no hubiera reaccionado, lo más seguro ya no tuviera pies, porque el carro pasó al ras de la acera", explicó. José Luis. "Me paro y me siento que me voy a caer", añadió.

El caso de Gabriel fue diferente. "Cuando yo me levanto me miro la pierna y no la tenía. Ahí empiezo a llorar. Mi pierna decía yo, mi pierna. Y ahí me desmayo y cuando me levanto veo a los paramédicos", recuerda este joven, quien reconoce que han sido dos meses muy difíciles.

Murra, sin embargo, admite que la situación lo tomó por sorpresa. "Si esa persona me hubiera matado ese día yo no me hubiera dado cuenta", asegura. Hoy día, afirma que continúa con dolores como consecuencia de haber sido atropellado.

A George Alvarez estos tres sobrevivientes les gustaría preguntarle por qué hizo esto. Claro está, también les gustaría "que pague por los compañeros que murieron y por nosotros", dice José Luis. Sin embargo, los tres sobrevivientes están agradecidos con quienes les han brindado la mano, pero aseguran que debido a su condición física necesitan más apoyo.

Si usted desea hacerles alguna donación pueden comunicarse al (956) 952-3122