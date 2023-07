Inmigrantes padecen intenso calor en carpas a la espera de su cita de CBP One

Muchos inmigrantes en Reynosa, México, se exponen a intensas temperaturas que alcanzan los tres dígitos mientras permanecen en carpas a la espera de que llegue el día en que les toca su cita de la aplicación CBP One.

Si uno quiere descansar un poco más, no se puede. A veces son las 7:00 a.m. y el calor está terrible", afirma Francisco Javier Trejo Guevara, inmigrante salvadoreño. "No puedes dormir. No puedes estar adentro. Incluso en la noche, a veces aquí yo me quedo afuera porque el calor es demasiado intenso", añade.

A lo largo de la frontera norte de México son muchos los inmigrantes que se encuentran en su misma situación. "Pues agarramos cartón y nos echamos aire o no nos hallamos. Hay veces que no nos hallamos, agarramos agua y nos lavamos los brazos", explica Yalideth Contreras, inmigrante venezolana.

Además, no todos están acostumbrados a las altas temperaturas que se registran en la región. "Con la temperatura tiende a deshidratarse de una manera que se ve que personas tienden a desmayarse", comenta Jaime Alexander Flores, otro inmigrante salvadoreño.

Independientemente de que los inmigrantes se encuentren en albergues o campamentos sobrevivir la ola de calor uno de los tantos desafíos que han tenido que enfrentar.