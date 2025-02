Inmigrantes tienen miedo de denunciar crímenes por las políticas migratorias

La comunidad inmigrante enfrenta una preocupante barrera al momento de denunciar crímenes: el temor a ser reportados a las autoridades migratorias. Este miedo no solo afecta la seguridad de las víctimas, sino también la efectividad de la justicia.

Según un estudio realizado por la ACLU en 2018, el 70% de los inmigrantes encuestados afirmaron sentirse menos seguros al contactar a la policía debido a las políticas migratorias. Sin embargo, autoridades aseguran este temor es constante y no exclusivos de esta época.

El temor a ser deportado pudiera evitar que la comunidad inmigrante denuncie delitos.

"Nuestra comunidad siempre debe de tener información y debe de poder denunciar a personas que cometen delitos. ¿Verdad? Si tú eres víctima de algo, llámale a la policía. Claro", asegura Carlos García, abogado de inmigración.

A pesar de este llamado a la confianza, muchas víctimas prefieren el silencio. Autoridades insisten que su prioridad es la seguridad de la comunidad, sin importar el estatus legal de las personas.

"Incluso si reciben amenazas por parte de los sospechosos, nosotros no les vamos a preguntar su estatus migratorio. Simplemente vamos a tratar de llevarles justicia", explica Jorge Rodríguez, portavoz de la Policía de Mission.

Sin embargo, este mensaje no siempre logra eliminar el miedo. La percepción de que la colaboración con las autoridades puede desencadenar problemas migratorios persiste y agregan no sólo durante esta administración.

"no desde ahorita, desde siempre nos hemos encontrado con casos de víctimas que no han hecho sus denuncias por miedo a que nosotros vayamos a avisarle a las autoridades migratorias", señala Rodríguez.

El temor no solo pone en riesgo a las víctimas, sino que también beneficia a los delincuentes, al sentirse impunes ante la falta de denuncias. Este abogado de inmigración reitera que es fundamental brindar información precisa sin usar identidades falsas.

"Nosotros no les vamos a pedir su estatus migratorio. Simplemente les vamos a tomar una declaración, les vamos a tomar su reporte", añade Rodríguez.

Según el estudio de ACLU 2018 los delitos menos denunciados son:

violencia doméstica

delitos sexuales

estafas y fraudes

salarios no pagados

robo y asalto

"Si alguien te pregunta tu estatus migratorio, tú no tienes que dar ese estatus migratorio. No eches mentiras. No les digas otro nombre. Pero ten cuidado también con la información que das", aclara el abogado de inmigración.

Agrega es importante que confíe en las autoridades para evitar ser una víctima por temor.