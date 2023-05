Inmigrantes en Matamoros divididos entre cruzar ilegalmente o usar aplicación CBP One

Los inmigrantes en Matamoros, Tamaulipas, se encontraban en una encrucijada a horas de que terminara el Título 42 y entrara en vigor el Título 8 la noche de este jueves 11 de mayo.

Por un lado se encontraban los que estaban siendo incitados a cruzar. "Vamos a pasar hermano. Mire, en Ciudad Juárez tumbaron las puertas. Las tumbaron. ¿Qué van a hacer? Pasó to' el mundo", decía uno de los inmigrantes a un grupo que no se atrevía a dar el paso y cruzar el río Grande para ingresar ilegalmente a Estados Unidos.

Justo antes de entrar al agua, el joven realizó una oración agradeciendo a Dios por el momento que estaban próximos a experimentar. "Padre te damos gracias porque sabemos que eres tú el único que puedes abrir y cerrar las puertas. Eres tú el único que las puede abrir", añadió.

Mientras esto ocurría, otros preferían esperar para completar el proceso migratorio a través de la aplicación CBP One. "Pa' eso hay una cita. Ellos pusieron la cita y tiene que respetarla porque cada país tiene su ley. Nosotros no podemos llegar de Venezuela a tirarnos allá a lo arrecho a decir que nos vamos a lanzar porque te van a regresar. Hoy (11 de mayo) vence a las 12:00 de la noche. Mañana Dios va a proveer", dijo otro inmigrante.

Para unos la aplicación móvil CBP One funciona, pero otros expresan sus dudas. "Uno se mete y no disponible. eso no funciona. A la hora que te metas eso no funciona. Ya yo estuviera de aquel lado", afirma Viandi Ruiz, inmigrante venezolana en Matamoros.