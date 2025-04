Inicia la votación anticipada para las elecciones del 3 de mayo

La Administradora de Elecciones del Condado de Hidalgo, Hilda Salinas, informó a los votantes registrados que la votación anticipada para las Elecciones Locales y Especiales ya está en marcha y se extenderá hasta el 29 de abril de 2025.

Con 18 centros de votación anticipada distribuidos estratégicamente por todo el condado, los ciudadanos pueden acudir a cualquiera de ellos, sin importar su domicilio.

“Alentamos a todos los votantes a visitar nuestro sitio web http://www.hidalgocounty.us/elections para mantenerse informados sobre los detalles más importantes del proceso electoral”, expresó Salinas.

Requisitos de identificación para votar

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Es obligatorio presentar una identificación con foto válida para poder emitir el voto. Las formas aceptadas incluyen:

Licencia de conducir de Texas (emitida por el DPS)

Certificado de Identificación Electoral de Texas

Tarjeta de identificación personal de Texas

Licencia de armas de fuego de Texas

Identificación militar de EE. UU. con fotografía

Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía

Pasaporte de EE.UU. (libro o tarjeta)

En caso de no contar con una de estas formas de identificación, los votantes aún pueden participar firmando una declaración de impedimento razonable y presentando un documento de respaldo, como:

Acta de nacimiento nacional (de un estado o territorio de los EE.UU.)

Factura actual de servicios públicos

Estado de cuenta bancario

Cheque gubernamental o cheque de nómina

Documento oficial que muestre el nombre y dirección del votante (incluido el certificado de registro electoral)

Si un votante no posee y no puede obtener razonablemente una de las siete formas de identificación con fotografía aprobadas, podrá votar firmando una declaración de impedimento en las urnas explicando por qué el votante no puede razonablemente obtener una de las siete formas de identificación con foto aprobadas, y proporcionando una de varias formas de documentación que va a utilizar de respaldo.

¿Necesita ayuda o más información?

El Día de la Elección será el sábado 3 de mayo de 2025. Para consultar horarios, ubicaciones o boletas de muestra, visita www.hidalgocounty.us/elections o llame al (956) 318-2570 para hablar con un especialista en elecciones.