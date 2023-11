Informe revela 74 personas han muerto en persecuciones de Operación Estrella Solitaria

La información forma parte de un informe elaborado por la organización Human Rights Watch.

La aplicación de la ley de inmigración en Texas ha provocado la muerte de 74 personas en 29 meses durante persecuciones a alta velocidad, incluidos siete transeúntes, según un informe de Human Rights Watch publicado el lunes.

Uno de esos transeúntes era una niña de 7 años que había salido con su abuela por nieve o helado, como tambi'en se le conoce.

Las persecuciones fueron llevadas a cabo por agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés), pero también por alguaciles de condados locales y policías municipales que han sido reclutados para colaborar en la multimillonaria Operación Estrella Solitaria, puesta en marcha por el gobernador Greg Abbott. A cambio, los condados participantes reciben dinero del Estado.

Human Rights Watch analizó los registros del Departamento de Policía de Texas desde que comenzó la Operación Estrella Solitaria en marzo de 2021 hasta julio de 2023. La organización descubrió que más de dos tercios, 3,000 de las persecuciones de vehículos en las que participó el DPS en todo el estado ocurrieron en los 60 condados que son socios del programa. El estado tiene 254 condados.

El grupo informó de que en varios de esos condados las persecuciones de vehículos se habían disparado en más de un 1,000% desde que comenzó la Operación Estrella Solitaria, afectando así desproporcionadamente a los residentes en esos condados.

El DPS de Texas no registra las muertes por persecuciones de vehículos en esa categoría, pero Human Rights Watch utilizó información sobre persecuciones documentadas por el DPS y las cotejó con informes de los medios de comunicación sobre persecuciones de vehículos en las que estaban implicados presuntos traficantes de inmigrantes.

"La Operación Estrella Solitaria presiona indebidamente a las fuerzas del orden para que persigan a los autos, a veces con muy poco fundamento, lo que provoca la muerte de conductores, pasajeros e incluso transeúntes", afirmó en un comunicado de prensa Norma Herrera, consultora de Human Rights Watch con sede en Texas.

La inmensa mayoría de las persecuciones, el 81%, se iniciaron por una infracción de tráfico, de las cuales el 97% eran faltas como exceso de velocidad o desobediencia a las señales de tráfico. La velocidad máxima media en las persecuciones fue de 91 mph, y en un tercio de ellas se superaron los 100 mph.

Según Human Rights Watch, la tasa de mortalidad en las persecuciones de vehículos de la Operación Estrella So en los 60 condados participantes es de 1 por cada 112.000 personas. Un análisis de USA Today sobre persecuciones de vehículos entre 1979 y 2013 fijó la tasa nacional en 1 por cada 820.000.

Human Rights Watch señaló que cinco del total de transeúntes heridos eran niños, todos residentes en Texas. Al menos siete persecuciones culminaron en agentes heridos.

NBC News se puso en contacto con el DPS de Texas, que se remitió a los comentarios que el director Steve McCraw hizo al New York Times la semana pasada. En esos comentarios, repitió las directrices de la agencia y dijo que la discreción de perseguir o no es de los policías. Estuvo de acuerdo en que los riesgos podrían mitigarse, pero dijo que "todo lo que estás haciendo es recompensar a los cárteles mexicanos". Dijo que los policías que no realizan persecuciones de "manera juiciosa" enfrentará las consecuencias.

En un correo electrónico, la portavoz de Abbott, Renae Eze, culpó a las políticas fronterizas del presidente Joe Biden de "invitar" a los cárteles mexicanos a beneficiarse de la trata de personas y el contrabando a lo largo de la frontera, poniendo en peligro a personas inocentes. "Los cárteles mexicanos y los traficantes de seres humanos tienen un claro desprecio por la vida humana, ya que trafican con personas en persecuciones a gran velocidad y en condiciones peligrosas", afirmó.

Sentir el impacto

Emilia Tambunga y su abuela María Álvarez Tambunga se dirigían a comprar una nieve cuando murieron en marzo, después de que un hombre perseguido por un ayudante del alguacil del condado Crockett, uno de los condados de la Operación Estrella Solitaria, se saltara un semáforo en rojo y chocara contra la camioneta en la que viajaban.

Las autoridades dijeron que el conductor era sospechoso de transportar personas ilegalmente en el país. El conductor, natural de Luisiana, se enfrenta a varios cargos por la muerte de las víctimas y de los dos pasajeros de su vehículo, informó el Ozona Stockman. Las muertes llevaron a la presentación de un proyecto de ley en el Congreso por el representante Tony Gonzales, republicano de Texas, para que se emitan avisos cuando se produzca una persecución a alta velocidad, similares a la Alerta Amber.