Incendio en casa del vecino deja sin hogar a mujer en Mission

Una incendio que comenzó en la traila de un vecino terminó por dejar sin hogar a Rosa Torres, en Mission, esto luego de que los bomberos determinaron que la casa que habitó por 15 años ya no era un lugar seguro para vivir. Ahora la mujer clama por ayuda para poder construir una nueva residencia .

El fuego ocurrió el pasado 25 de abril cerca de las 2:00 de la tarde. En ese momento la traila que se encontraba junto a su casa comenzó a incendiarse. "Empezamos a oler como a humo, como que alguien estaba quemando. Ya cuando me salí miré una traila que estaba atrás donde vivía mi cuñado y ya estaba bien prendida. Ya empezaban a salir las llamas para mi casa. La mojé pero no sirvió", explica Rosa.

En ese instante la mujer actuó por instinto e intentó sofocar el incendio. "Me fui a agarrar el teléfono para hablarle a los bomberos y luego corrí a agarrar la manguera y le eché lo que pude de agua. Pero pues no es suficiente la presión del agua para apagarla", dijo la mujer.

La mujer señala que el Departamento de Bomberos le comentó que quizás fue un corto circuito lo que provocó el incendio y debido a la cercanía de la traila a la casa, el viento provocó que este se propagara a la estructura. "Ahorita no podemos meternos por el olor al humo y pues hay muchos barrotes quemados arriba y se pueden caer. Pero ahorita dijo que no, habitar ahí no", añadió.

Rosa pide el apoyo de la comunidad para reconstruir su hogar. Si desea cooperar con madera u otros materiales puede llamar al 956-907-4779.