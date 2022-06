Incautan más de $4,000,000 en metanfetaminas en el Puente Internacional de Pharr

La Oficina de Operaciones de Campo (OFO, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el Puente Internacional de Pharr interceptó $4,300,000 en metanfetamina, se informó en un comunicado de prensa.

El incidente ocurrió el 17 de junio de 2022 aunque no fue hasta tres días después que las autoridades lo informaron. Los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) asignados al Puente Internacional de Pharr intervinieron con un vehículo comercial que llegaba de México. Un oficial de CBP refirió el transporte a una inspección adicional que incluyó el uso de sistemas de inspección no intrusivos y la revisión por parte de un can.

Después de inspeccionar físicamente el vehículo, los oficiales extrajeron 1,200 paquetes que pesaban 310.85 libras (141 kg) de metanfetamina oculta dentro del remolque.

CBP confiscó los narcóticos y el remolque. El caso sigue siendo investigado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y de Seguridad Nacional.