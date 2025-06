Restaurante regala su comida tras ICE detener a dueña y varios de sus empleados

El restaurante El Control, en Harlingen, cerró sus puertas este martes y regaló la comida luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) realizaron un operativo en el lugar y se quedaron sin buena parte de sus trabajadores.

Este local de comida típica mexicana operó durante 12 años y la llegada de los agentes de ICE tomó por sorpresa tanto a los comensales como los ocho empleados que se encontraban en el lugar.

"Llegaron los de ICE y entraron directo a pedir números de seguros sociales, permisos de trabajo y que todos los trabajadores se vinieran a la cocina", explicó Sheyla Gómez, hija de la dueña de El Control.

El resultado del operativo fue devastador tanto para el restaurante como para la familia de Sheila. "Se llevaron a mi mamá, a mi padrastro, a mi hermana mayor y se llevaron a dos trabajadoras", añade la joven.

A pesar del apoyo que ha recibido de la comunidad, Sheila no ve con buenos ojos el futuro. "Es algo que lo miro difícil, de que mi familia vuelva a estar unida. Es algo que a lo mejor ya no va a pasar. Me estoy haciendo la idea de que a lo mejor aquí se tiene que cerrar", dice visiblemente emocionada Sheyla.

Ante las constantes detenciones de personas indocumentadas, Sheyla afirma que "se están llevando a la gente equivocada, a la gente que está haciendo algo por este país".

Sheila quedó a cargo de sus hermanas menores y asegura de que a pesar de que por mucho tiempo buscaron empleados con documentación, nadie se interesó por el empleo.