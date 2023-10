Hombre termina deportado luego de presunto engaño en trámite de asilo

Una gran sorpresa se llevó una familia del Valle del Río Grande que se enteró había sido víctima de un presunto engaño migratorio cuando sus integrantes decidieron hacer un viaje por carretera y al llegar al punto de revisión de Falfurrias toda la verdad salió a relucir.

Antes de que ni siquiera pensaran en emprender dicha travesía, la familia inició un trámite de asilo político para uno de sus integrantes. La persona que lo estaba gestionando llegó a ellos por un familiar.

A Francisca Navarro le recomendaron contratar a supuestos asesores de inmigración para tramitar el asilo político de su esposo. "Mi hermano me lo recomendó a mí y él me dijo que conoció a una persona que tramitaba un asilo. Que era legal y no tenía ningún problema de nada", relata la mujer.

En todo este proceso pagaron más de dos mil dólares y todo parecía normal. Incluso acudieron a la cita de las huellas digitales en Inmigración. Ellos pensaron que todo estaba en orden hasta que decidieron realizar un viaje y pasar por Falfurrias.

"Entonces el agente migratorio le dijo: Aquí no eres nadie. Aquí no tienes derecho a nada. Aquí te vas a ir. Entonces que le dijo: Pues yo no voy a firmar. Ahorita ya no necesitas firmar. Simplemente te vamos a llevar", explicó Francisca que le dijeron a su esposo.

El hombre fue deportado y aseguran que a ellos les dijeron podían viajar con esos documentos. "O sea no es una aprobación, ni una aceptación. No es nada. es de que te recibieron tu aprobación", añade la mujer.

Lo más difícil de la situación es que no firmó ningún contrato ni tiene recibo de los pagos que realizó, lo que complica denunciar a la persona que gestionó el asilo a las autoridades.