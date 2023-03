Hombre muere al ser atropellado en Laguna Heights

WESLACO.- Reyes Garza, de 66 años y residente en Laguna Heights, murió la noche de este jueves 30 de marzo luego de que fuera atropellado por un auto Dodge Journey gris aproximadamente a las aproximadamente a las 9:08 p.m. en la calle SH 100 con la Madison, en Laguna Heights, informó María Montalvo, portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés).

La investigación preliminar reveló que el Dodge viajaba hacia el oeste por la SH 100 cuando el peatón (quien no utilizaba el paso de peatones y llevaba ropa oscura) intentó cruzar la calle y fue golpeado por el auto. El conductor se detuvo para prestar auxilio. El peatón fue trasladado a un hospital local, donde sucumbió a sus heridas.

Consejos de seguridad para peatones y vehículos:

¿Qué pueden hacer los peatones para mantenerse seguros?

- Utilice siempre las aceras. Si no hay acera, camine por el lado izquierdo, de cara al tráfico.

- Use siempre el paso de peatones. Mire a la izquierda, luego a la derecha y de nuevo a la izquierda antes de cruzar.

- Ceda el paso a los vehículos.

- No dé por sentado que el tráfico se detendrá por usted.

- Mantenga el contacto visual con los conductores antes de cruzar.

- Camine hacia la derecha en los pasos de peatones para permitir que otros pasen por su izquierda.

- Tenga en cuenta que los coches aparcados u otros obstáculos pueden impedirle ver el tráfico que se aproxima.

- Si es posible, salga del coche por la acera.

¿Y si no hay paso de peatones?

- Compruebe si hay un paso de peatones más arriba o más abajo en la calle.

- No cruce imprudentemente. Si te atropellan mientras cruzas la calle imprudentemente, es posible que el conductor no sea responsable y que el seguro no cubra tus lesiones.

¿Qué pueden hacer los conductores para proteger a los peatones?

- Reduzca la velocidad al acercarse a los pasos de peatones.

- Deténgase y ceda el paso a los peatones al girar.

- Tenga cuidado al adelantar autobuses o vehículos parados.

- Manténgase alerta y deje el teléfono a un lado. Los peatones pueden cruzarse repentinamente en su camino.

- Respete el límite de velocidad y conduzca según las condiciones.