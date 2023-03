Hombre muere al salir expulsado de vehículo y camioneta aplastarle la cabeza

WESLACO-Gerardo Medina, de 51 años y residente de San Juan, murió la madrugada de este domingo 12 de marzo luego de que saliera expulsado de la camioneta en la que viajaba como pasajero, informó en un comunicado de prensa el Departamento de Seguridad Pública (DPS por sus siglas en inglés).

El accidente ocurrió aproximadamente a las 8:43 p.m. en la César Chávez Road, al sur de Minnesota Road, en San Juan.

Una investigación preliminar reveló que una camioneta Chevrolet Silverado, ocupada por la conductora Norma Muñoz, de 46 años y por Medina, viajaba hacia el sur por la César Chávez Road cuando la mujer perdió el control del vehículo y se salió de la carretera, lo que provocó que el vehículo volcara. El pasajero no tenía abrochado el cinturón de seguridad y salió expulsado del vehículo.

El Chevrolet se detuvo encima de la cabeza del hombre, quien sucumbió a sus heridas en el lugar. Muñoz fue arrestada por homicidio involuntario en estado de embriaguez.

