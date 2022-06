Hombre desaparece y a medida que pasan los días aumenta la preocupación

La familia de Jimmy Sisol Rodríguez, de 40 años, no sabe de su paradero desde hace dos semanas por lo que piden la ayuda de la comunidad para dar con él y así poner fin a la angustia de no saber dónde se encuentra.

La última vez que la familia de Jimmy supo de él fue el pasado 23 de mayo en Edinburg. Pero conforme pasan los días, la preocupación aumenta ante la incertidumbre y temen lo peor.

“Estamos esperando en Dios, verdad, que sí esté vivo mi hermano”, dijo angustiada Mónica Hall, quien espera que nada malo le halla ocurrido a Jimmy. Además, la mujer pidió a la comunidad ayuda para localizar a su hermano.

A Mónica le angustia pensar que algo malo le sucediera a su hermano menor. Resulta que Jimmy le contó que el pasado lo perseguía.

“El decía que tenía miedo, qué lo hallaron y la última vez que lo vimos fue el 23 (de mayo)”, explicó Hall.

La Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo está a cargo de esta investigación y han verificado varias pistas pero ninguna ha dado el resultado que espera la familia.

Desesperados, Mónica y su familia han buscado incansablemente a Jimmy. El pasado 31 de mayo encontraron su camioneta estacionada en una tienda Walmart de Elsa. Desde entonces no han tenido ninguna otra pista.

“Miré la troca y dije oh my God, ahí está Jimmy", afirmó Hall, quien explicó que en ese momento fue con el mánager de la tienda y le pidió que lo llamaran por el sistema de comunicación pero no se encontraba en el lugar.

A raíz del hallazgo del auto, las autoridades solicitaron los videos de vigilancia de la tienda pero no produjeron los resultados esperados. Sin embargo, “el investigador nos dice que la camioneta ha estado ahí desde el martes 24 (de mayo)”, explica Hall.

Jimmy es el menor de siete hermanos y tiene tres hijos. Mónica tiene fe en que su hermano aparecerá y por eso le envía el siguiente mensaje: Háblanos. Danos una llamada para decirnos que estás bien. Estamos sufriendo esperando a que tú regreses”, afirma Hall.

La pista más reciente que tienen autoridades es que Jimmy fue visto en el área de Puerto Isabel y la Isla del Padre Sur. Si usted lo ha visto o sabe dónde está, puede llamar a la Oficina del Alguacil del Condado Hidalgo al (956) 383-8114.