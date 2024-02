Herida mujer que se lanzó de auto en movimiento en Harlingen y conductor fue arrestado

Juan Antonio Hernández, de 41 años, se encuentra en problemas luego de que una mujer presuntamente se lanzó del vehículo en movimiento que conducía por la FM 509 con la avenida Harrison, en Harlingen.

La mujer fue trasladada a un hospital donde permanece ingresada con heridas graves que amenazan su vida, se indica en un comunicado de la Oficina del Alguacil del Condado Cameron que fue dado a conocer este jueves. Según testigos, el vehículo involucrado en el incidente abandonó el lugar.

Después de recopilar varias declaraciones de testigos, agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Cameron que investigan el incidente obtuvieron una descripción del vehículo. Posteriormente, el conductor (Hernández) fue localizado y detenido en Harlingen.



Hernández presuntamente les dijo a los agentes que él y la fémina estaban discutiendo dentro del vehículo en movimiento y que ella quería saltar del auto. El hombre afirmó que no pudo grabarla cuando saltó del vehículo y admitió que no se detuvo por temor a que las autoridades no le creyeran.



Agentes arrestaron a Hernández este pasado sábado 3 de febrero, día en que ocurrió el incidente, y lo acusaron de conducta mortal este jueves. El hombre permanece encarcelado en el Centro de Detención Carrizales Rucker.

Este caso continúa bajo investigación. La víctima sigue hospitalizada con heridas graves que ponen en peligro su vida.