Harlingen tendrá clínica de vacunación de segunda dosis

HARLINGEN, Texas- La ciudad de Harlingen llevará a cabo su clínica de vacunación de segunda dosis por autoservicio este viernes, 12 de marzo.

Dicha clínica es solamente para las 1,000 personas que recibieron la primera dosis de la vacuna Moderna en el Centro de Convenciones de Harlingen el 12 de febrero.

La inoculación será por autoservicio en el Centro de Convenciones de Harlingen y se dividirá en dos sesiones.

De acuerdo con la ciudad, la primera sesión será de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. para las personas que recibieron una pulsera amarilla y de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. para quienes recibieron una pulsera verde.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Se requiere que la persona lleve su tarjeta de vacunación para recibir la segunda dosis. Si por alguna razón se extravió la tarjeta, aún puedes ser vacunado pero el proceso será más largo mientras verifican tu información de manera electrónica.

Para entrar al Centro de Convenciones, deberás utilizar la calle Brazil Road, que está por la Spur 54. El lugar abrirá a las 5:00 a.m. por lo que autoridades reiteraron que no se permitirá trasnochar en el estacionamiento. Todas las personas deberán estar haciendo fila en o antes de las 10:00 a.m.