Grupo Frontera estrena su primer disco de estudio con una importante colaboración con el Grupo Firme

Apenas el año pasado saltaron a la fama con el tema "No se va", logrando cientos de millones de reproducciones y exitosas colaboraciones como la que realizaron con Bad Bunny. Ahora regresan con su primer disco de estudio llamado El Comienzo.

"Nosotros empezamos tocando canciones de Firme y admirándolos, porque ellos tienen una historia muy similar a la de nosotros", afirma Juan Javier Cantú, vocalista del Grupo Frontera. Mientras el Grupo Firme buscaba "el sueño" en Tijuana, presentándose en fiestas, los integrantes del Grupo Frontera hacían lo mismo pero en McAllen, Texas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

A seis días del lanzamiento la canción, "El Amos de su Vida" se ha convertido en tendencia alcanzando más de 9 millones de vista en You Tube. Pero esto apenas es el comienzo para el Grupo Frontera, que ha probado las mieles de alcanzar cientos de millones de reproducciones.

"Nosotros nunca imaginamos que íbamos a llegar a este punto en nuestra carrera. Nosotros siempre pensábamos que íbamos estar aquí ensayando en un lugar, en un garaje. Por eso está como está "El Comienzo". Así comenzamos nosotros, en un garaje ensayando, tocando en quinceañeras y bodas", recuerda Adelaido Solís, vocalista del Grupo Frontera.

Las poderosas participaciones que han hecho con estrellas como Bad Bunny, Carin León, Fuerza Régida, Marca Registrada y Peso Pluma, entre otros, los han llevado a la cima del éxito pero sin perder el piso.

"Nos cuidamos mucho en eso porque somos muy creyentes en Dios y que de verdad debemos tener los pies en la tierra. Sí ha pasado que a lo mejor uno piensa diferente y gracias que todos somos bien unidos, de gracias; pero no hagas eso que no es bien para nosotros o no eres tú; pero eso nos ha mantenido trabajando como estamos trabajando ahorita.

En medio de esta vorágine de fama, los músicos reconocen que hay temores.

"El único miedo que tenemos es un día no estar los cinco juntos. Siempre hemos andado juntos para todos lados y hemos pasado desde que empezamos en esto en el garaje de Carlos y ahorita todo lo que hemos estado logrando. Yo creo que el miedo más grande no sería no estar arriba, o estar abajo, lo que sea. Sería no estar con estos cinco hermanos que tenemos aquí con nosotros", dijo Julián Peña Jr., percusionista del Grupo Frontera.