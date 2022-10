Gran Premio de Powerball asciende a $508 millones, el más grande en lo que va de año

Gracias a que nadie acertó todos los números ganadores del sorteo de Powerball del pasado lunes por la noche, el Gran Premio del sorteo de este miércoles 19 de octubre asciende a $508 millones, el premio mayor más grande del juego desde enero de 2022.

El sorteo del miércoles ofrece un valor en efectivo estimado de $256.3 millones. Si no hay un ganador del premio mayor para el sorteo de Powerball de esta noche, el Gran Premio para el sorteo del sábado 22 de octubre tendrá una anualidad estimada de $550 millones.

“La emoción por el premio mayor actual de Powerball crece constantemente, provocando un aumento en nuestras ventas en los últimos días, lo que finalmente beneficia a la educación pública en Texas”, dijo Gary Grief, director ejecutivo de la Lotería de Texas. “Si bien cruzamos los dedos para que un jugador de la Lotería de Texas gane este premio mayor de Powerball, queremos recordarles a nuestros jugadores que jueguen de manera responsable. Solo se necesita un boleto para ganar”.

Desde que se unió al juego Powerball en 2010, Texas ha tenido dos ganadores del Gran Premio de Powerball, incluido el más reciente en febrero de 2015 cuando TL Management Trust, Andrew Weber, Fideicomisario de Austin, reclamó una parte del Gran Premio de $564.1 millones con otros dos ganadores.

En lo que va de 2022, los jugadores de la Lotería de Texas® han ganado 14 premios Powerball de $1 millón o más, incluidos tres durante la carrera actual del premio mayor. En la última semana, un residente de Fort Worth reclamó un premio de Powerball de $1 millón para el sorteo del 15 de octubre. Antes de eso, un residente de Manvel reclamó un premio de $1 millón por el sorteo realizado el 27 de agosto y un residente de New Braunfels reclamó un premio de $1 millón por el sorteo realizado el 12 de septiembre.

Los jugadores ganan el Gran Premio al acertar cinco números de un campo de 69 números y un número de Powerball de un campo de 26 números. Al elegir Power Play® por $1 más por jugada, los jugadores pueden multiplicar sus ganancias que no sean del Gran Premio por dos, tres, cuatro, cinco o 10 veces*. Un premio de Power Play Match Five (5+0) se establece en $2,000,000 independientemente del número de Power Play seleccionado. Todos los demás premios que no sean grandes se multiplicarán por el número de Power Play seleccionado. *El multiplicador 10X Power Play está disponible para sorteos en los que el monto del Gran Premio anualizado anunciado inicialmente es de $150 millones o menos.