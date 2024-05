La Gran Estafa: fuerzas especializadas intentan frenar robo de autos

El robo de vehículos es un crimen que no se ha logrado disminuir. Al contrario, cada año aumenta un poco más, razón por la que una fuerza especializada se dedica a investigar los casos. Sin embargo, no todos los autos desaparecidos entran en este tipo de investigaciones.

La fuerza especializada en robo de autos del sur de Texas está formada por agentes de diferentes departamentos policiacos que intercambian información para combatir este crimen.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.

Millones de autos se venden a diario en todo el país, pero también millones de estos son robados, según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos en el 2023 Texas ocupó el segundo lugar en robos de auto a nivel nacional. La misma agencia afirma cada 31 segundos un auto es robado en el país. En esta región en específico la cercanía a la frontera facilita la movilización de los coches hacia el país vecino.

"Es que estas personas cruzan a todas horas. Desafortunadamente, no tenemos el personal suficiente para estar en el puente de las 24 siete", afirma el investigador Antonio Pérez, del South Texas Auto Theft Enforcement Task Force.

Los robos se dan en todas las ciudades a lo largo del Valle de Texas, de ahí la importancia de tener buena comunicación, no solo entre agencias locales sino de todos los niveles.

"Estamos en contacto con muchos agencias del Valle, pasando información, no solo con las agencias policiacas, sino también con la Patrulla fronteriza, el FBI", relata Antonio.

Incluso algunos departamentos policiacos ya han invertido en tecnología especial como este lector de placas que ayuda a detectar más fácilmente los autos denunciados como robados.

"Reportar lo robado lo más pronto posible por si se lo quieren pasar inmediatamente a al extranjero tengamos la manera de que nos alerte que está robado", explica Eric Garza, alguacil del Condado Cameron.

Pero aún con esta tecnología y agentes especializados, hay ciertos casos que quedan en el limbo.

"Donde van y dan un down payment y ya jamás regresan. O les hablan y no contestan. O el número que está marcando ya no funciona", dice la investigadora Laura Chaires, del Departamento de Policía de Alamo.

Esquema que varios vendedores de autos usados han reportado y por lo que el año pasado se reunieron con autoridades locales. Ahí expusieron su situación alegando que diferentes agencias no han tomado su reporte, el alguacil del Condado Hidalgo se comprometió.

"Para mí, es muy obvio que están haciendo esto para defraudar. Vamos a juntarnos con ellos, reunir todos los casos, unirlos, hacer la investigación y llevarlo a la Oficina del Fiscal para presentarlo como un delito penal", explica Eddie Guerra, alguacil del Condado Hidalgo.

Hasta el momento sólo una persona ha sido arrestada, ningún departamento policiaco más ha presentado cargos formales en contra de nadie acusado de utilizar este tipo de estafa.

"Como quiera es importante hacer el reporte para que nosotros investiguemos el caso. Decidimos si es un caso civil o realmente hay cargos criminales", afirma el investigador Pérez.

Empresarios siguen esperando por una respuesta.

Otra autoridad que ha prometido apoyar a los vendedores de autos usados es el Departamento de Vehículos Motorizados de Texas. ¿Cómo podrán apoyarlos? Le vamos a explicar en la siguiente entrega.