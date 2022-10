Frente frío se aproxima al Valle del Río Grande y esto es lo que podemos esperar

En cuestión de horas se espera que las condiciones del tiempo en el Valle del Río Grande cambien dramáticamente con la llegada de un frente frío que al menos nos puede traer lluvia copiosa con la posibilidad de desarrollo de algunas tormentas eléctricas, granizo pequeño y temperaturas mañaneras que deben rondar los 58 grados Fahrenheit, aunque con el pasar de las horas durante el día se sentirán temperaturas agradables de unos 72 grados Fahrenheit.

Así que el martes en la mañana, no olvide su sombrilla ni el abrigo al salir de casa ya que todo apunta a que lo va a necesitar. Además, si entre sus planes está ir a la playa en algún momento del día, específicamente a la Isla del Padre Sur, pues tenga mucha precaución ya que se anticipa la posibilidad de peligrosas corrientes de resaca que pueden poner en riesgo su vida. Incluso, el índice UV será muy alto, así que asegúrese de aplicar protector solar y beber mucha agua.

Desde las 9:00 pm del lunes 17 de octubre hasta las 7:00 am del martes potencialmente se esperan inundaciones costeras en la Isla del Padre Sur al igual que durante la marea alta, el martes a las 2:15 am. No le extrañe que el agua llegue hasta las dunas.

Un frente frío es la división entre masas de aire. Por lo normal, en el Valle del Río Grande tenemos aire cálido y húmedo, pero con la llegada de un sistema frontal el aire cálido comienza a subir sobre el aire frío por lo que comienzan a bajar las temperaturas, provocando en ocasiones tambien, el desarrollo de lluvias y tormentas.

En cuanto al frente se espera que permanezca entre 24 a 48 horas.